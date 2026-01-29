アイシンとリウェル、「客観指標を活用した新サービス」の実証を開始

株式会社アイシン

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、取締役社長：吉田 守孝、以下 アイシン）は、株式会社リウェル（本社：東京都品川区、代表取締役：鈴木 友紀夫、以下 リウェル）と連携し、皮膚ガス※を用いたストレス蓄積判定技術とリウェルの就労定着支援サービスを組み合わせた新サービスの実証を開始します。メンタルヘルスに関する就労定着支援において、客観的なストレス蓄積判定の活用は革新的な取り組みです。

近年、メンタル不調による休職・離職者や疾患者が増加し、再発率の高さが問題視されています。労働人口が減少する中、従業員が長く健康に働き続けられる社会の実現が急務となっており、厚生労働省は心の健康保持促進を事業者に求めています。

当社は、体の表面から放出される皮膚ガスに着目し、東海大学関根教授と協業で、ガス成分の分析によりストレスの蓄積予兆をとらえる生体センシング技術を開発しています。今回の実証では、当社の技術とリウェルが提供する就労定着支援サービスを組み合わせ、従来行っている復職後の支援面談に加え、皮膚ガスによるストレス蓄積判定を行います。これにより、復職者のストレス状態を分かりやすく可視化し、客観的に把握した上で、より効果的な支援をめざします。

アイシンは本実証を皮切りに、さまざまな領域におけるメンタルヘルス課題の解決とウェルネスライフの実現に貢献し、感動と笑顔あふれる社会の創造をめざします。

※皮膚ガス…体の表面から常に放出されるガスのこと。放散量はわずかですが、800種類以上のガス成分を含み、個人差があります。また、食事や体調、精神状態などによっても変化します。

＜関連リンク＞

・自社技術を活用したメンタルヘルス対策支援サービスの社内実証実験を開始‐皮膚ガスに関する生体センシング技術を開発-（株式会社アイシン 公式企業サイト 2024年9月24日トピックス）(https://www.aisin.com/jp/news/2024/006253.html)