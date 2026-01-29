¡ÚÀéÍÕ¸©¡Û³ØÀ¸¸ÂÄê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¿·¥×¥é¥ó2·î¥¹¥¿ー¥È¡ÃÇ¤ÈÊ²¤²Ð¤Ç¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤ò¤Ò¤ÈµÙ¤à¡í¹çË¡Åª¤ÊÆ¨Ë´¡í¡Ã½¢³èÈè¤ì¡¦²ÝÂê¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÇº¤àÂç³ØÀ¸Åù¤ò±þ±ç
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
2026Ç¯2·î1Æü¥¹¥¿ー¥È - ³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¿·¥×¥é¥óÈ¯É½ ÅÔ¿´¤«¤é1»þ´Ö - ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹ ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤ÇÆÃÅµÉÕ¤ - ÆÃÊÌ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÎ¤»³¤Î¤¿¤·¤Ê¤ßÄ¡¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È ²Ê³ØÅªº¬µò¤¢¤ê - ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤òºÇ¿·¸¦µæ¤¬¼Â¾Ú ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー - Ç¡¦¸¤¡¦¥ä¥®¡¦±¨¹ü·Ü¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤ Í½Ìó¼õÉÕÃæ - 1·î27Æü10»þ¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼õÉÕ³«»Ï
1. ¥×¥é¥ó³«»Ï¤ÎÇØ·Ê|¸½Âå³ØÀ¸¤Î¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¾É¸õ·²
³ØÀ¸¤Î68%¤¬¡Ö¾ï¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î2026Ç¯Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÌó68%¤¬¡Ö¾ï¤Ë²¿¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤ò»ý¤Ä¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå(Âç¡Ë³ØÀ¸¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¡§
- ½¢¿¦³èÆ°¤ÎÄ¹´ü²½
- Áá´ü²½¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªÉéÃ´
- ²ÝÂê¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÎ¾Î©Èè¤ì
- SNS¤Ç¤ÎÂ¾¼ÔÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë¾ÇÁç´¶
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë²áÂ¿¤Ë¤è¤ë¿çÌ²¾ã³²
- ¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡áÉé¤±¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°
-
¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¡ÖÅ±Âà¡×¤Ï¿´¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î³ØÀ¸¤Ï¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡áÉé¤±¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÙÂ©¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò»ý¤Ä¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¿´Â¼¤ÎÁÛ¤¤
Åö»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬Ë¬¤ì¡¢¡Ö½¢³è¤ÇÈè¤ì¤¿¡×¡Ö¤¿¤ÀµÙ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¼«¿È¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯Î©¤Á»ß¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡Ã¡Ö¹çË¡Åª¤ÊÆ¨Ë´¡×¤È¤Ï¡©
¥×¥é¥óÌ¾ ¡Ú³ØÀ¸¸ÂÄê¡Û¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤òµÙ¤à¡¢¹çË¡Åª¤ÊÆ¨Ë´¡£Ç¤ÈÊ²¤²Ð¤È¡¢¤¿¤À¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ëÎ¹
³«»ÏÆü: 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
Í½ÌóÊýË¡: ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤Î¤ß
ÂÐ¾Ý¼Ô Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸ 18ºÐ°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¡Ê¹â¹»À¸¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¡Ë
ÆÃÅµ: ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤ÈÆ±³Û¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÎ¤»³¤Î¤¿¤·¤Ê¤ßÄ¡¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
3. ¥×¥é¥óÆâÍÆ¡Ã3¤Ä¤ÎÌþ¤·ÂÎ¸³
¡ÚÂÎ¸³1¡ÛÇ¡¦¸¤¡¦¥ä¥®¡¦±¨¹ü·Ü¤È¤Î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー
¿Í¤ÈÆ°Êª¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤¹¤ëÂ¼
ÏÂ¿´Â¼¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Ï¡Ö´ÇÈÄÆ°Êª¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤ÏÂ¼¤Î½»Ì±¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë
- ¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤â¡ÖÉ¾²Á¡×¤â´Ø·¸¤Ê¤¤À¸¤Êý
- Ç¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡Ë¤¬Ê¬Èç
²Ê³ØÅª¸ú²Ì¡Ê2024Ç¯¸¦µæ¤è¤ê¡Ë¡§2024Ç¯¤Î·ÏÅýÅª¥ì¥Ó¥åー¡ÊJMIRx Med·ÇºÜ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°Êª²ðºßÎÅË¡¡ÊAnimal-Assisted Therapy¡Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
- ¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¡¢¥¨¥ó¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬ÈçÂ¥¿Ê
- ¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼
- ·ì°µ¤ÎÄã²¼¤È¿´Çï¿ô¤Î°ÂÄê
- ÉÔ°Â´¶¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¤Î·Ú¸º
ÆÃ¤Ë¡¢Æ°Êª¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ï¥ª¥¥·¥È¥·¥ó¤ÎÊü½Ð¤òÂ¥¤·¡¢¿´Çï¿ô¤ä¸ÆµÛ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢·ì°µ¤òÄ´À°¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀ¸ÍýÅªÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡§JMIRx Med, 2024¡Ë
¡ÚÂÎ¸³2¡ÛÊ²¤²Ð¤Î¡Ö1/f¤æ¤é¤®¡×¸ú²Ì
Ê²¤²Ð¤Î±ê¤Ë¤Ï¡Ö1/f¤æ¤é¤®¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î¿´Çï¤ÈÆ±¤¸¥ê¥º¥à¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³ØÅª¸ú²Ì¡Ê2024Ç¯¿¹ÎÓÍá¸¦µæ¤è¤ê¡Ë¡§2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¡ÊFrontiers in Psychology·ÇºÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÎÓÍá¡ÊShinrin-yoku¡Ë¤¬¥¹¥È¥ì¥¹´ÉÍý¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡§
¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¥ì¥Ù¥ë¤¬5.2 ¦Ìg/dL¤«¤é2.77 ¦Ìg/dL¤Ë¸º¾¯¡ÊÌó47%¤ÎÄã²¼¡Ë Éû¸ò´¶¿À·Ð³èÆ°¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²þÁ± ¼«Á³²»¡ÊÊ²¤²Ð¤Î²»¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ¾ÇÈ¦ÁÇÈ¤ÎÁý²Ã
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤òÅý¹ç¤·¤¿·ÏÅýÅª¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤â¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶¤Ç¤Î³èÆ°¸å¡¢¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¥ì¥Ù¥ë¤¬ÂÐ¾È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ°Õ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡§Frontiers in Psychology, 2024; International Journal of Biometeorology¡Ë
ÏÂ¿´Â¼¤Ç¤ÎÊ²¤²Ð:
³ÆµÒ¼¼¤ËÀìÂ°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Úー¥¹¤ò´°È÷
Ê²¤²ÐÂæ¤È¿Å¤òÄó¶¡¡Ê²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤Ç¤Î²Ð¤ª¤³¤·¤Ë¤âÄ©Àï²ÄÇ½¡Ë
Ê²¤²Ð»þ´ÖÌµÀ©¸Â
Ê²¤²Ð¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎBBQ¥Ç¥£¥Êー
Ìë¤ÎÊ²¤²Ð¥¿¥¤¥à¤ÇÀ±¶õ´Ñ»¡
¡ÚÂÎ¸³3¡Û¸¶»ÏÅª¤ÇÁÇËÑ¤Ê¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¡×¤Î½¼¼Â´¶
¥Ç¥¸¥¿¥ëºî¶È¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤¹´î¤Ó
ÏÂ¿´Â¼¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶»ÏÅª¤Êºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤½¼¼Â´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡§
¿Å¤ò³ä¤ë - Éà¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹´¶¿¨¡¢³ä¤ì¤ë²»
ÌîºÚ¤òÀÚ¤ë - ÊñÃú¤Î½Å¤ß¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÅö¤¿¤ë²»
²Ð¤ò¤ª¤³¤¹ - ²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë±ê
Ä¾²ÐÎÁÍý - ¿©ºà¤¬¾Æ¤±¤ë²»¤È¹á¤ê
²Ê³ØÅª¸ú²Ì¡Ê¼êºî¶È¤Î½¼¼Â´¶¡Ë:
¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ê¤ò»È¤Ã¤¿ºî¶È¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëºî¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ2ÇÜ°Ê¾å¤Î¥Éー¥Ñ¥ß¥óÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¡¢Ã£À®´¶¤ÈËþÂ´¶¤¬Ä¹»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÀ¼¡ÊÂç³Ø3Ç¯À¸¡¦½÷À¡Ë:
¡Ö¥ì¥Ýー¥È¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç½ñ¤¯ºî¶È¤ÏÃ£À®´¶¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿Å¤ò³ä¤Ã¤Æ²Ð¤ò¤ª¤³¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡Ù´¶¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Íâ½µ¤Î²ÝÂê¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤¿¡£¡×
4. ²Ê³ØÅªº¬µò¡Ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡¦¼«Á³ÎÅË¡¤Î¸ú²Ì ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ú²Ì
2025Ç¯ºÇ¿·¸¦µæ:
2025Ç¯¤Î¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¤Ç¤Ï¡¢3½µ´Ö¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó»ÈÍÑ»þ´Öºï¸º¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡§
- ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å
- ¤¦¤Ä¾É¾õ¤Î·Ú¸º
- ¿çÌ²¤Î¼Á¤Î²þÁ±¡ÊÊ¿¶Ñ20Ê¬¤Î¿çÌ²»þ´ÖÁý²Ã¡Ë
- ¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÉÔ°Â¤ÎÍ°Õ¤Ê¸º¾¯
- À¸³èËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å
¤Þ¤¿¡¢2½µ´Ö¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢1Æü30Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Î²þÁ±¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÀ¸³èËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã²¼¡¢·ò¹¯´¶³Ð¤Î¸þ¾å¡¢»Ù±çÅª¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î²þÁ±¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡§ScienceDirect, 2025; PMC¡Ë
ÏÂ¿´Â¼¤Î¥¢¥×¥íー¥Á:
- Wi-Fi´°È÷¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡Æâ¥âー¥É¿ä¾©
- ¡ÖÄù¤áÀÚ¤ê¡×¤â¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÌÜÀþ¡×¤âÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç²á¤´¤»¤ë´Ä¶
¼«Á³ÂÎ¸³¤È³Ø¶È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î´Ø·¸
³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²Ê³ØÅª¥á¥ê¥Ã¥È:
Educational Psychology Review¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ø¤ÎÃ»»þ´Ö¤ÎÇøÏª¡Ê10～90Ê¬¡Ë¤Ç¤â³ØÀ¸¤ÎÇ§ÃÎ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡§
½¸ÃæÎÏ¤Î²óÉü - Ç§ÃÎÈèÏ«¤«¤é¤Î²óÉü
¥ïー¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤Î¸þ¾å
Ãí°ÕÀ©¸æ¤Î²þÁ±
Ç§ÃÎ½ÀÆðÀ¤Î¸þ¾å
Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¸³¤È³Ø½¬¤Î´Ö¤Ë°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼«Á³ÂÎ¸³¤¬½¸ÃæÎÏ¤Î¸þ¾å¡¢¼ø¶È¤Ø¤Î´ØÍ¿ÅÙ¤ÎÁý²Ã¡¢ÇË²õÅª¹ÔÆ°¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î¹»Äí¤ËÌÚ¡¹¤äÄãÌÚ¤¬Â¿¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢³ØÇ¯Ëö¤Î³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Í°Õ¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÍÑÅª¤Ê¼¨º¶: ½µËö1Çñ2Æü¤ÎÏÂ¿´Â¼ÂÚºß¤Ë¤è¤ê¡¢Íâ½µ¤«¤é¤Î³Ø¶È¤ä½¢³è¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È½¸ÃæÎÏ¤Î²óÉü¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹ÍÊ¸¸¥¡§Educational Psychology Review; PMC¡Ë
5. ¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¡Ã1Çñ2Æü¤Î¥â¥Ç¥ë¥×¥é¥ó Day 1¡Ê15:00 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó～¡Ë
15:00 - ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¡ÖÎ¤»³¤Î¤¿¤·¤Ê¤ßÄ¡¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë ¥¹¥Þ¥Û¤òµ¡Æâ¥âー¥É¤Ë¡Ê¿ä¾©¡Ë
15:30 - Â¼¤Î»¶ºö
Ç¡¦¸¤¡¦¥ä¥®¡¦±¨¹ü·Ü¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤ ¿¹¤òÊâ¤¤¤Æ¿Å½¦¤¤
17:00 - BBQ¤Î½àÈ÷
¿Å¤ò³ä¤ë¡¢ÌîºÚ¤òÀÚ¤ë ²Ð¤ª¤³¤·¡Ê²ÐÂÇ¤ÁÀÐ¤Ë¤âÄ©Àï²ÄÇ½¡Ë
18:00 - Í¼¿©BBQ
¸·Áª¿©ºà¤Î¹ë²ÚBBQ
20:00 - Ê²¤²Ð¥¿¥¤¥à
¤Üー¤Ã¤È±ê¤òÄ¯¤á¤ë¡Ê°ìÈÖÂç»ö¡Ë¡¢ À±¶õ´Ñ»¡
22:00 - ½¢¿²
¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªµÙ¤ß
Day 2¡Ê～11:00 ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë
7:00º¢ - ¤æ¤Ã¤¯¤êÌÜ³Ð¤á¤ë
Ä»¤ÎÀ¼¤Ç¼«Á³¤Ëµ¯¤¤ë Ä«¤ÎÎ¤»³»¶Êâ
8:00 - ¥»¥ë¥ÕÄ«¿©
Ä¾²Ð¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥áー¥«ー¤Çºî¤ë ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥ó¥É
9:00 - ºÇ¸å¤ÎÇ¥¿¥¤¥à
¤ªÊÌ¤ì¤Î°§»¢ Ê²¤²Ð¤Î³¥¤ÎÊÒÉÕ¤±
11:00 - ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È
¡Ö¤¿¤À¤Î¼«Ê¬¡×¤ËÌá¤Ã¤¿´¶³Ð¤Çµ¢Ï©¤Ø
6. ÆÃÊÌÆÃÅµ¡ÖÎ¤»³¤Î¤¿¤·¤Ê¤ßÄ¡¡×¤È¤Ï¡©
³ØÀ¸¸ÂÄê¥×¥é¥ó¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ÖÎ¤»³¤Î¤¿¤·¤Ê¤ßÄ¡¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É¡£
SNS±Ç¤¨¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÍåÈ×¿Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
7. ÏÂ¿´Â¼¤ÎÆÃÄ§
¡ÚÆÃÄ§1¡ÛÅÔ¿´¤«¤é1»þ´Ö¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹
ÅìµþÅÔ¿´¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö ´Û»³¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÉÙÄÅÃæ±ûIC¡×¤«¤é15Ê¬
JRÆâË¼Àþ¡Ö¾åÁíÌ«±Ø¡×¤«¤éÁ÷·Þ¤¢¤ê¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
½µËö1Çñ¤Ç¤â½½Ê¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å²ÄÇ½
¡ÚÆÃÄ§2¡Û¿Í¤ÈÆ°Êª¤È¼«Á³¤¬¶¦À¸¤¹¤ë´Ä¶
Ç¡¦¸¤¡¦¥ä¥®¡¦±¨¹ü·Ü¤¬Êë¤é¤¹Î¤»³
Æ°Êª¤¿¤Á¤ÏÂ¼¤Î½»Ì±¤È¤·¤Æ¼«Í³¤ËÀ¸³è
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ôー¸ú²Ì¤ò¼«Á³¤ËÂÎ¸³
¡ÚÆÃÄ§3¡ÛÃÛ200Ç¯¤Î¸ÅÌ±²È¤òµòÅÀ
Îò»Ë¤¢¤ë·úÊª¤Ç¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë
¡ÚÆÃÄ§4¡Û·¨¸¦¸ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö½»È¢¡×¤â
À¤³¦Åª·úÃÛ²È¡¦·¨¸¦¸ã»á¥Ç¥¶¥¤¥ó
·úÃÛ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¸½ÂåÅª¤Ê¶õ´Ö
¡ÚÆÃÄ§5¡Û¾®µ¬ÌÏ»ÜÀß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶
Á´6¼¼¤Î¾®µ¬ÌÏ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°
Â¾¤Î¥°¥ëー¥×¤È¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë
10. ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ö»ä¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£²ÝÂê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢½¢³è¤ËÇº¤ß¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Îº¢¡¢¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë--¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥é¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂ¿´Â¼¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¡Ù¤¹¤ë¥¥é¥¥é¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç5Ê¬¤«¤«¤ë¤·¡¢Wi-Fi¤ÏÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ç¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¡¢´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¡¢½¢³è¤ÎÉÔ°Â¡¢SNS¤Ç¤ÎÈæ³Ó¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜÀþ--Á´Éô¡¢¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ê²¤²Ð¤¬¥Ñ¥Á¥Ñ¥ÁÇ³¤¨¤Æ¡¢À±¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡¢Ä«¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÌÜ³Ð¤á¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¡Ø¤¿¤À¤Î¼«Ê¬¡Ù¤ËÌá¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾ÏÂ¿´Â¼¡Ê¤ï¤·¤ó¤à¤é / Washinmura¡Ë
¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß / ¸ÅÌ±²È½ÉÇñ / ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥ÔーÂÎ¸³
½êºßÃÏ¢©293-1733 ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¹â¹Â£±£´
±¿±Ä²ñ¼Ò³ô¼°²ñ¼ÒÏÂ¿´Â¼
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00～19:00¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È11:00
Ãó¼Ö¾ìÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.washinmura.jp
Instagram@washinmura_nature_glamping
Google MapsÉ¾²Á¡ú4.8 / 5.0¡Ê286¥ì¥Ó¥åー¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë