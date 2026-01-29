【JAF和歌山】JAFデー「地震と津波から命を守る！備えを見直す防災教室」を開催します。

写真拡大 (全3枚)

一般社団法人　日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）和歌山支部（ 支部長 片畑秀夫）は、2月28日（土）に、「稲村むらの火の館」（和歌山県有田郡広川町）において、JAFデーを開催します。本イベントは1854年の安政南海地震で村人を救った英雄・濱口梧陵（はまぐちごりょう）の偉業を伝える施設「稲むらの火の館」にて、地震体験車による揺れの再現や、防災をテーマとした講座を通じて、楽しみながら防災について学べる内容となっています。


JAFデーは全国各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、JAF会員との親睦や交流をはかることを目的に開催しています。




稲むらの火の館外観イメージ

イベント内容

１　地震体験車で揺れを体感


　　駐車場にて、実際の地震の揺れを再現する体験車に乗車できます。


　　※雨天時は中止となる場合があります。


２　防災講座（約60分）


　　館内ガイダンスルームで、地震・津波の基礎知識を学びます。


３　自由散策


　　「稲むらの火の館」で防災の歴史と知恵を体験できます。



　　　　　　　　　　　　　地震体験車イメージ

　　　　　　　　　　　イメージ

イベント概要

開催日時　2月28日（土）13:00～（所要時間約2時間）※雨天決行


開催場所　稲むらの火の館（和歌山県有田郡広川町広671）


募集定員　30名（最小催行10名）※応募多数の場合は抽選


参加条件　参加者のうち１名はJAF会員であること


参加費用　おひとり500円（施設入館料・イベント保険料含む）


締切日　　2月9日（月）


当選発表　2月10日（火）にメールにて結果を通知


問合せ先　JAF和歌山支部：073-421-5355（平日10:00～17:00）


申込方法　以下「詳細を見る」よりご応募ください。


詳細を見る :
https://jaf.link/45vJiA5