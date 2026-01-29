【JAF和歌山】JAFデー「地震と津波から命を守る！備えを見直す防災教室」を開催します。

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）和歌山支部（ 支部長 片畑秀夫）は、2月28日（土）に、「稲村むらの火の館」（和歌山県有田郡広川町）において、JAFデーを開催します。本イベントは1854年の安政南海地震で村人を救った英雄・濱口梧陵（はまぐちごりょう）の偉業を伝える施設「稲むらの火の館」にて、地震体験車による揺れの再現や、防災をテーマとした講座を通じて、楽しみながら防災について学べる内容となっています。

JAFデーは全国各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、JAF会員との親睦や交流をはかることを目的に開催しています。

イベント内容

稲むらの火の館外観イメージ

１ 地震体験車で揺れを体感

駐車場にて、実際の地震の揺れを再現する体験車に乗車できます。

※雨天時は中止となる場合があります。

２ 防災講座（約60分）

館内ガイダンスルームで、地震・津波の基礎知識を学びます。

３ 自由散策

「稲むらの火の館」で防災の歴史と知恵を体験できます。

イベント概要

地震体験車イメージイメージ

開催日時 2月28日（土）13:00～（所要時間約2時間）※雨天決行

開催場所 稲むらの火の館（和歌山県有田郡広川町広671）

募集定員 30名（最小催行10名）※応募多数の場合は抽選

参加条件 参加者のうち１名はJAF会員であること

参加費用 おひとり500円（施設入館料・イベント保険料含む）

締切日 2月9日（月）

当選発表 2月10日（火）にメールにて結果を通知

問合せ先 JAF和歌山支部：073-421-5355（平日10:00～17:00）

申込方法 以下「詳細を見る」よりご応募ください。

詳細を見る :https://jaf.link/45vJiA5