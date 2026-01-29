【JAF和歌山】JAFデー「地震と津波から命を守る！備えを見直す防災教室」を開催します。
一般社団法人 日本自動車連盟
稲むらの火の館外観イメージ
地震体験車イメージ
イメージ
詳細を見る :
https://jaf.link/45vJiA5
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）和歌山支部（ 支部長 片畑秀夫）は、2月28日（土）に、「稲村むらの火の館」（和歌山県有田郡広川町）において、JAFデーを開催します。本イベントは1854年の安政南海地震で村人を救った英雄・濱口梧陵（はまぐちごりょう）の偉業を伝える施設「稲むらの火の館」にて、地震体験車による揺れの再現や、防災をテーマとした講座を通じて、楽しみながら防災について学べる内容となっています。
JAFデーは全国各地域のJAF会員を対象とする参加型イベントで、JAF会員との親睦や交流をはかることを目的に開催しています。
稲むらの火の館外観イメージ
イベント内容
１ 地震体験車で揺れを体感
駐車場にて、実際の地震の揺れを再現する体験車に乗車できます。
※雨天時は中止となる場合があります。
２ 防災講座（約60分）
館内ガイダンスルームで、地震・津波の基礎知識を学びます。
３ 自由散策
「稲むらの火の館」で防災の歴史と知恵を体験できます。
地震体験車イメージ
イメージ
イベント概要
開催日時 2月28日（土）13:00～（所要時間約2時間）※雨天決行
開催場所 稲むらの火の館（和歌山県有田郡広川町広671）
募集定員 30名（最小催行10名）※応募多数の場合は抽選
参加条件 参加者のうち１名はJAF会員であること
参加費用 おひとり500円（施設入館料・イベント保険料含む）
締切日 2月9日（月）
当選発表 2月10日（火）にメールにて結果を通知
問合せ先 JAF和歌山支部：073-421-5355（平日10:00～17:00）
申込方法 以下「詳細を見る」よりご応募ください。
詳細を見る :
https://jaf.link/45vJiA5