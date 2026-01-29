TAIMATSU株式会社、本社オフィスを晴海オフィスタワー22階・23階へ移転─組織・事業規模の拡大を加速

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心としたインバウンド向け事業を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2025年12月1日(月)、本社オフィスを「晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階・23階」へ移転しました。

設立以来、TAIMATSUは“伝統工芸品の可能性を探求し、新たな価値を創出する”というミッションのもと、和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心に、日本の伝統技術と現代のライフスタイルを融合した製品・体験を提供してまいりました。現在では世界166カ国以上への販売実績を誇るほか、オフラインでは店舗を全国17店舗体制へ拡大。オンラインにおいても、多言語対応とグローバルマーケティングを強化し、欧米豪市場を中心に着実な成長を遂げています。

今回のオフィス移転により、200名規模へと成長した組織体制の強化を図るとともに、マーケティング、ブランド開発、カスタマーサービス、商品管理および新規事業開発を一元化した拠点を構えることで、さらなる組織力向上に取り組みます。新オフィスは交通アクセスに優れた晴海エリアに位置し、国内外のパートナーやステークホルダーとの連携強化にも寄与します。

TAIMATSUはこれまでに積み重ねた実績を基盤に、今後も伝統工芸の経済圏形成と世界市場での事業展開を加速させてまいります。

移転についての概要

【移転日】

2025年12月1日(月)

【新住所】

〒104-0053

東京都中央区晴海一丁目8-10晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 22階・23階

【アクセス】

都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅下車 A2a・b出口（月島駅側）より徒歩4分

【フロア面積】

22階：南側 271.82坪(898.61平方メートル )

23階：北側 119.43坪(394.81平方メートル )

※2026年3月1日(日)より、23階も22階と同等の広さ（271.82坪／898.61平方メートル ）となります。

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://www.tai-matsu.jp/brands/yokai-japan