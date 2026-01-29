2026年開催決定！夜の遊園地貸切り大合コン「きじまナイト」

株式会社バームクーヘン

昨年、初開催にもかかわらず3,500枚のチケットが完売した「きじまナイト」が、今年全国で一発目の開催地として、 3月14日(土)に再び開催いたします。



「夜の遊園地貸切り大合コン」とは、その名の通り、閉園後の遊園地を丸ごと貸し切って行う

合コンイベントです。

このイベント中は、園内にて遊具乗り放題、飲み放題、もちろん出会い放題となっております。

また、出会いのきっかけとなるゲームを用意しております。出会いのきっかけが少ない今、貴重な

出会いの場として、さまざまな方面から注目を浴びているイベントです。

このイベントは、コロナ禍を経て加速したリアルな出会いへの回帰、そしてマッチングアプリ疲れを感じる層からの支持を受け、開催規模が大幅に拡大しました。全国各地の老舗遊園地と提携し、その土地ならではの夜の魅力を再び掘り起こすことで、地域活性化にも寄与いたしました。

＜開催概要＞

■名 称：夜の遊園地貸切り大合コン「きじまナイト」

■日 程：2026年3月14日（土）開場18:00 開演18:30 終演21:00

■入場料：女性 3,500円 男性 6,500円【グループ割適用で最大２,000円引き】

■主 催：きじまナイト実行委員会

また2026年は、昨年大盛況となった会場、そして新しい会場での開催等、全国で予定しております。

