JOPSがMicrosoft ソリューションパートナー認定における「Data ＆ AI」分野の認定を取得

株式会社日本オープンシステムズ

株式会社日本オープンシステムズ（通称：JOPS、本社：富山県富山市牛島町9-5、代表取締役社長：園 博昭）は、Microsoftのパートナー認定制度「Microsoft ソリューションパートナー認定」において、「Data & AI 」分野の認定を取得しました。本認定は、すでに取得している「Digital & App Innovation」分野、「Infrastructure」分野に続く3つ目の認定となり、富山県に本社をおく事業者としては本分野での初の認定取得となります（当社調べ）。

■Microsoft ソリューションパートナーについて

Microsoft ソリューションパートナー認定は、Microsoft のパートナー企業が有する技術的スキル及び顧客へのソリューション提供能力を総合的に評価し、一定の基準を満たした企業に付与される認定制度です。本認定には、お客様のニーズに合わせた「Infrastructure」、「Data & AI」、「Digital & App Innovation」、「Business Applications」、「Modern Work」、「Security」の6つの分野が設けられており、各分野における高い専門性と技術ソリューションの提供能力や実績が要求されます。

■「Data & AI」分野の認定取得について

この度、当社は、Microsoftより「Data & AI」分野におけるパートナーとしての認定を受けました。当社は2024年5月に「Digital & App Innovation」分野、2024年12月に「Infrastructure」分野の認定を取得しており、今回の認定により、6分野中3分野での認定取得となります。

本認定は、Microsoft Azure（マイクロソフト社が提供するクラウドサービス）のリソースの利用が継続かつ成長しており、お客様に提供したソリューションが長期にわたり運用されていることや、Azure関連の専門分野の中級・上級資格を保有するエンジニアが一定数以上在籍していることなどが求められます。当社では、Azureが提供するVirtual Machine、Database、App Service、Storage、VNET、VPN、Load Balancer、CDN、DNS などの幅広いサービスの導入・運用実績を有しており、当社のエンジニアによるMicrosoft認定資格の保有数は、のべ120を超えます。これらの実績・体制が評価され、富山に本社をおく事業者で初の取得となりました。本認定を取得したことで、より幅広い分野において高度なソリューションを提案・提供できる体制を有していることが客観的に証明され、これまで以上に安心してご依頼いただける企業であることを示しています。

■今後の展望

当社は、今回の「Data & AI」分野の認定取得に満足することなく、高度化する技術領域に対応するための資格取得支援や各種研修を通じたエンジニアの育成を一層強化し、組織全体の技術力向上を図ることで、残る Microsoft ソリューションパートナー認定分野の取得にも継続的に取り組んでまいります。また、お客様の課題や目的に寄り添った最適なソリューションの提案・提供を通じてサービスの価値を高め、お客様満足度のさらなる向上に貢献していきます。

当社は、この度の Microsoftソリューションパートナー認定の他に、アマゾン ウェブ サービス（AWS）のAWSパートナーネットワークにおけるAWSアドバンストティア サービスパートナーの認定や、Google Cloud Partner Advantage プログラムにおける Build パートナーの認定を取得しています。当社は、市場が拡大するクラウドサービスを今後注力する技術分野として中期経営計画（2025-2027年度の3か年）で位置付けており、長らく培ってきたクラウドサービスの導入やクラウドサービスを利用したシステム開発などのノウハウを活かし、企業、教育機関、非営利団体など、幅広い領域でのお客様のDX支援を進めていきます。

株式会社日本オープンシステムズ《Japan Open Systems Corporation》

代表取締役：園 博昭

本社：富山県富山市牛島町9-5 Dタワー富山

事業所：富山、東京、長野、金沢、名古屋

設立：1990年7月5日

資本金：5,200万円

企業URL：https://www.jops.co.jp/

■株式会社日本オープンシステムズについて

株式会社日本オープンシステムズは、1990年の創業以来、システム構築や運用などの事業を手掛けています。近年では、クラウド事業・セキュリティ事業へ事業領域を拡大させるとともに、フリーアドレス座席予約システム「OFFTICKET」、産学連携クロスオーバーシステム「Ocket」、クラウド型資産管理サービス「Birdeye」など自社サービスの開発も加速させています。今後もよりよいサービス・商品をお客さまへ届けるため、社是である「創造と挑戦」の姿勢を大切にし、社員一同、全力を尽くして参ります。