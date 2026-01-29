＜SUQQU＞SUQQUリクイド史上最高の「艶高さ」にアップデートした「ザ リクイド ファンデーション e」新発売

株式会社エキップ

2022年、リクイド ファンデーションの歴史が塗り替わった瞬間※。

粉体だったピグメントを液状へ変化させた「フルイド ピグメント」により、最も※“なめらかさ”を追求した、艶高い「ザ リクイド ファンデーション」が誕生した、あの春から４年。

粉体の「点」ではなく、液体の「面」で色が伸びていく。

とろりとした液体の膜が生み出す、上質な仕上がりと艶高さ。

SUQQUの艶のあり方を考え直し、これまでと違う処方設計によって、新しい艶を生み出し、熱狂的な支持で迎えられました。

しかし、求められる艶は刻一刻と変化し、肌の美しさは移り変わっていきます。

求められる艶の変化から逃げず、応えたい。だからSUQQUは進化を止めない。

さらに高みを目指そうとする肌のためのリクイド ファンデーションを―

一段と磨き上げられた艶高さと、緻密な色で応えるそのために「ザ リクイド ファンデーション e」として進化します。

艶を生み出す高輝度オイルを増量しながら、しっかりと肌にフィットし、ロングラスティング。

さらに、なめらかで高輝度な艶へ。

そして多彩な色のラインナップを緻密に調整。よりくすみなく、肌に添う、美しい色艶に。

積み重ねた時を経て、肌はきっと、さらに艶めくことができる。

そう信じることで、大人の一日が、人生が、一層美しく光り出す。

その「艶の力」を知るSUQQUだからこそ、たどりついた新たな艶。

それが「ザ リクイド ファンデーション e」です。

※SUQQU史上

――――――――

SUQQU ザ リクイド ファンデーション e

https://www.suqqu.com/ja/lp/the-liquid-foundation

容量：30mL 価格：税込 各11,000円（本体価格 各10,000円）

全12色＜020、025、030、035、105、110、115、125、130、205、210、220＞

【SPF20・PA+++】 020、105、110、115、125、205、210、220

【SPF25・PA++】 130

【SPF25・PA+++】 025、030、035

【全国発売】2026年2月6日（金）

――――――――

特長１：艶を生み出す高輝度オイルを増量。

それらを抱え込んだ艶膜がしっかり肌に密着し、なめらかなテクスチャーで、さらに艶高い肌に。

とろりとやわらかな艶の膜で肌を包むこのリクイドに、美しい光沢を生む二種類の高輝度オイルを追加増量。

さらに、オイルゲル化剤がこのオイルを抱え込むことで、オイルを増量しても上すべりすることなく、薄く均一な膜がしっかり肌に密着。

みずみずしいのにカバー力があり、艶高いのにくずれにくい。大人のための高輝度肌を叶えます。

特長２：「フルイド ピグメント」が叶える、艶高く、長く続く、高輝度肌。

SUQQUでは今まで粉体であったピグメントを液状化することに成功した技術「フルイド ピグメント」。新リクイド ファンデーションでもこの技術を踏襲。

粉体の「点」ではなく、液状の「面」が均一に肌に広がるため、顔料のヨレやかたよりが少なく、ぴたっと肌に密着します。

パウダーレスで、毛穴の目立たない、なめらかな艶肌を実現。

カバー力をキープしながら、ヨレ、くずれ、テカリを抑え、高輝度な美しい艶仕上がりが長時間続きます。

くすみ、色むらをカバーし、ロングラスティングを叶えつつ、粉っぽさを感じにくい、美しい仕上がりに。

特長３：緻密な色を、さらに自然に。色を纏う楽しみが広がる。

これまでのカラーラインナップの一部を見直し、赤みを抑える、白みに寄せるなど調整。

より肌に寄り添うナチュラルな色展開にアップデート。

肌の色そのものが伸び広がるようなこのファンデーションならではの驚きを、さらに楽しめます。

特長４：13種の国産エキスを含む複合成分TLFe（保湿）を配合。みずみずしさ、長く続く。

輝度高く、とろけるような「光のとろみ膜」が肌に密着し、フィット感のある塗り心地。

複合成分TLFe（保湿）を配合し、みずみずしく、しっとりとした肌へ。

進化を遂げたリクイド ファンデーションにふさわしい軽やかな心地良さをお届けします。

【複合成分TLFe （保湿）】

アロエベラエキス、宇治茶エキス、シルクプロテイン、アシタバエキス、オリーブ葉エキス、サクラエキス（ソメイヨシノ葉エキス）、ツバキ種子エキス、トウキ根エキス、フィトヒアロン（オクラ果実エキス）、ユズ果実エキス、リンゴ果実エキス、マコンブエキス、ゲットウ葉エキス、ヒアルロン酸

