「フィジカルAIの衝撃と日本企業の競争軸」と題して、沖為工作室合同会社 Founder&CEO 沖本 真也氏によるセミナーを2026年3月5日(木)に開催!!

【AIは「現実世界」を制御し始めた】

フィジカルAIの衝撃と日本企業の競争軸

～CES2026最新トレンドと2030年の勝機～

[重点講義内容]

AIは今、ロボット・自動車・家電といった「肉体」を得て、現実世界を自律的に動かす存在へと進化しています。CES 2026で鮮明になったのは、あらゆるデバイスがAIと融合する『フィジカルAI』という巨大潮流です。

本セミナーでは、CES現地取材と最新動向を踏まえ、産業構造の変化を立体的に解説します。「どの車も、どのロボットも同じに見える」--この同質化の罠をどう突破するのか。2030年に向け、日本企業が狙うべき領域はどこか。AIの“脳”が海外勢に握られる中、勝機はAIの高精度な物理インターフェースにあります。製造業・モビリティ・ロボティクス関連の経営層・企画担当者に、次の一手を描くための視点を提供します。

第1部：【トレンド】AIはなぜ「体」を欲しがるのか？

～ChatGPTの次に来る「現実世界を動かすAI」の正体～

・「画面の中」から「物理空間」へ：生成AIの普及が引き起こすAI×ハードの融合

・CES 2026の象徴的シーン：LGの「共感するAI」、LEGOの知能化玩具

・デジタルツインと現実が直結する“フィジカルAI”の全体像

・CES後の追加動向から見える、各社の本当の狙い

第2部：【プレーヤー分析】ハードの同質化と「中身」の戦い

～ソニー・ホンダ、BMW、テスラ……各社が描く2030年の主導権競争～

・モビリティの変質：AFEELA vs 欧州メガサプライヤー

・ヒューマノイドとエッジAIの台頭：なぜ今、再びロボットなのか

・センサーの再定義：AI時代の高精度コンテキストセンサー

第3部：【市場洞察】2030年へのロードマップと日本の勝機

・高精度コンテキストセンサーの台頭

・2030年までの社会実装シナリオ

・日本企業が狙うべきAI戦略

第4部：まとめ

第5部：質疑応答

