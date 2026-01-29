「フィジカルAIの衝撃と日本企業の競争軸」と題して、沖為工作室合同会社 Founder&CEO 沖本 真也氏によるセミナーを2026年3月5日(木)に開催!!
【AIは「現実世界」を制御し始めた】
フィジカルAIの衝撃と日本企業の競争軸
～CES2026最新トレンドと2030年の勝機～
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26158
[講 師]
沖為工作室合同会社 Founder&CEO 沖本 真也 氏
[日 時]
２０２６年３月５日（木） 午後２時～５時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
AIは今、ロボット・自動車・家電といった「肉体」を得て、現実世界を自律的に動かす存在へと進化しています。CES 2026で鮮明になったのは、あらゆるデバイスがAIと融合する『フィジカルAI』という巨大潮流です。
本セミナーでは、CES現地取材と最新動向を踏まえ、産業構造の変化を立体的に解説します。「どの車も、どのロボットも同じに見える」--この同質化の罠をどう突破するのか。2030年に向け、日本企業が狙うべき領域はどこか。AIの“脳”が海外勢に握られる中、勝機はAIの高精度な物理インターフェースにあります。製造業・モビリティ・ロボティクス関連の経営層・企画担当者に、次の一手を描くための視点を提供します。
第1部：【トレンド】AIはなぜ「体」を欲しがるのか？
～ChatGPTの次に来る「現実世界を動かすAI」の正体～
・「画面の中」から「物理空間」へ：生成AIの普及が引き起こすAI×ハードの融合
・CES 2026の象徴的シーン：LGの「共感するAI」、LEGOの知能化玩具
・デジタルツインと現実が直結する“フィジカルAI”の全体像
・CES後の追加動向から見える、各社の本当の狙い
第2部：【プレーヤー分析】ハードの同質化と「中身」の戦い
～ソニー・ホンダ、BMW、テスラ……各社が描く2030年の主導権競争～
・モビリティの変質：AFEELA vs 欧州メガサプライヤー
・ヒューマノイドとエッジAIの台頭：なぜ今、再びロボットなのか
・センサーの再定義：AI時代の高精度コンテキストセンサー
第3部：【市場洞察】2030年へのロードマップと日本の勝機
・高精度コンテキストセンサーの台頭
・2030年までの社会実装シナリオ
・日本企業が狙うべきAI戦略
第4部：まとめ
第5部：質疑応答
