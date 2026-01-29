ホラーゲーム『アクアリウムは踊らない』「第14回 台北國際動漫節」ブースデザイン初公開！ゲストコスプレイヤーも参加決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、2026年2月5日（木）～2月9日（月）に、台湾・台北で開催されるアジア最大級の漫画・アニメのイベント「第14回 台北國際動漫節（Taipei International Comics ＆ Animation Festival）」の「ICHIBAN JAPAN日本館」（以下、日本館）に出展します。

フロンティアワークスブースでは、Nintendo Switch / Steamで好評販売中の謎解きホラーアドベンチャーゲーム『アクアリウムは踊らない』の展示、グッズ販売、プレゼントキャンペーンを実施予定です。

今回、出展情報の続報として本ブースのデザインを初公開します。本作の印象的なイラスト展示とあわせて、作品ならではの不気味さと幻想的な雰囲気をブース全体で表現しています。

さらに、ゲストコスプレイヤーとして銀丸六六さん（@groro66）が本作の主人公・スーズの衣装で参加予定です。日本館エリア内の当ブースへ、ぜひ足をお運びください。

銀丸六六

Facebook：https://www.facebook.com/groro66

◆『アクアリウムは踊らない』作者 橙々さん 台北國際動漫節・日本館特別ステージ

ゲーム『アクアリウムは踊らない』作者の橙々さんを招致して、日本館ステージにてライブドローイングを披露していただきます！

橙々さん

・イベント名：『アクアリウムは踊らない』作者 橙々さん 台北國際動漫節・日本館特別ステージ

・日時：2月7日 (土) 13:00 - 14:00（現地時間）

・場所：台北國際動漫節日本館ステージ

・出演：橙々さん

※イベント中の録音、録画、写真撮影はご遠慮ください。

※記載内容は、やむを得ない事情により変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■優先入場券の配布について

「第14回 台北國際動漫節」の開催に先立ちまして、2026年1月9日（金）よりアニメイト台北店にて『アクアリウムは踊らない』のグッズを販売します。一度のお会計で『アクアリウムは踊らない』関連商品をNT＄400以上ご購入いただいたお客様には、購入特典として「『アクアリウムは踊らない』作者 橙々さん 台北國際動漫節・日本館特別ステージ」の優先入場券を1枚お渡しいたします！

アニメイト台北店での特典配布期間：2026年1月9日（金）～2月2日（月）

また、「第14回 台北國際動漫節」会場内のフロンティアワークスブースでもグッズの販売と優先入場券の配布を行う予定です。

※特典の配布数には限りがあり、先着順となります。

※特典はお一人様につき1枚のご配布となります。

※記載内容は、やむを得ない事情により変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆SNSキャンペーン

フロンティアワークスブースに訪れ、國際動漫節公式マスコットキャラクター「漫寶（マンボ）」とフロンティアワークスの公式Instagramアカウントを両方フォローすると、『アクアリウムは踊らない』のチケット風カード（全3種）をランダムで1枚プレゼントします！

・「漫寶（マンボ）」Instagram：https://www.instagram.com/manbo_0820/

・フロンティアワークスInstagram：https://www.instagram.com/frontierworksglobal/

さらに、その場でくじ引きに参加すると、キャラクターボイス＆新規シナリオを追加した『アクアリウムは踊らない』Special EditionのSteamキーカードが抽選で当たります！

こちらのSteamキーカードは、『アクアリウムは踊らない』ゲーム内に登場する「ビアンカ水族館年間パスポート」をモチーフに、「漫寶（マンボ）」をイメージした台北國際動漫節出展記念特別デザインとなっています。

※配布数には限りがあり、先着順となります。1日あたりの配布数にも限りがあるため、なくなり次第その日の配布は終了となります。

※お一人様につきご参加は1回限りです。

※複数アカウントを使用しての応募は無効となりますのでご注意ください。

◆『アクアリウムは踊らない』とは

ホラー嫌いの作者・橙々氏がたった1人で8年間を費やし開発・完成させたフリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」。2024年2月のリリースからわずか2日間で10万DLを達成し、その後もプレイ実況やSNSでの口コミを受け80万DLを突破（2026年1月現在）！ドラマCD化やコミカライズ連載、各種グッズ化をはじめとしたコラボ企画が立て続けに展開し、今なお話題は拡大中！

2025年にはキャラクターボイス＆新規シナリオを追加したNintendo Switch版とSteam版も発売！

■あらすじ

その日、「ビアンカ水族館」を訪れた少女・スーズと親友のルルは、

プレミアムチケットの特別優待として館長の妻・クリス同伴によるガイドツアーを満喫していた。

その道中、ふとルルの姿を見失ってしまったスーズたちは館内を探し始めるのだが、

気づくと先ほどまでいた水族館とは全く異なる不気味な世界に迷い込んでしまっていた……。

水生怪物が襲ってくる恐怖の水族館を探索するスーズの前に、剣を携えた軍服姿の女性・レトロが現れる。

スーズに対し不躾な態度のレトロであったが、彼女もまた別の少女・キティを探していたのだった。

果たしてスーズは親友を無事見つけ出し、水族館から脱出することはできるのか……？

「裏切者は、誰だ」

■製品情報

タイトル：アクアリウムは踊らない

ジャンル：謎解きアドベンチャーホラーゲーム

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)

Nintendo Switch / Steam ダウンロード版・Nintendo Switch パッケージ版発売中

価格：

【ダウンロード版】2,200円（税込）

【パッケージ版】4,950円（税込）

販売形態：ダウンロード版、パッケージ版

CERO：「C」（15才以上対象）

プレイ人数：1人用

対応言語：日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）

原作：橙々

開発：Gotcha Gotcha Games、フロンティアワークス

パブリッシャー：フロンティアワークス

■キャスト

スーズ：黒沢ともよ

レトロ：花守ゆみり

ルル：佐藤聡美

キティ：釘宮理恵

クリス：たみやすともえ

■PV

https://youtu.be/SmAY_kdqJQY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SmAY_kdqJQY ]

■関連サイト

・特設サイト： https://www.fwinc.co.jp/aqua-dance

・公式サイト：https://daidai7742.wixsite.com/aqua-dance

・公式SNS：https://x.com/aqua_dance_

・SNSハッシュタグ：#アクおど

◆「第14回 台北國際動漫節」開催情報

・イベント名：第14回 台北國際動漫節

・イベント公式HP：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

・開催日程：2026年2月5日（木）～2月9日（月）

・開催場所：台北南港展覧館1館（台北市南港區經貿二路1號）

◆権利表記

(C)daidaisan,Frontier Works,Gotcha Gotcha Games,2025

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。

◆株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム

イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/

公式X：https://x.com/frontier_works

公式Facebook（海外向け）：https://www.facebook.com/frontierworksglobal

公式Instagram（海外向け）：https://www.instagram.com/frontierworksglobal

公式X（海外向け）：https://x.com/global_fwinc

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@FRONTIERWORKS