¤È¤ê¤È¤ó¡¢22¼þÇ¯ÌÜ¤Î´¶¼Õ¥Õ¥§¥¢Âè1ÃÆ¤ò³«ºÅ¡Ã¡Ö¾Æ¤Ä»2ËÜ¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ö"³Ú¤·¤¤"¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤¹¤ë°û¿©´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ·û»Ë °Ê²¼¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾Æ¤Ä»µï¼ò²°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤È¤ê¤È¤ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÁÏ¶È22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤È¤ê¤È¤óÁ´5Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤È¤ê¤È¤ó22¼þÇ¯´¶¼Õ¥Õ¥§¥¢ Âè1ÃÆ¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸ø¼°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¼«Ëý¤Î¾Æ¤Ä»2ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤È¤ó¤È¤Ï
¡Ø¤È¤ê¤È¤ó¡Ù¤Ï2004Ç¯¤ËµÈ¾Í»û¤Ë¤Æ1Å¹ÊÞÌÜ¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¸½ºß¤Ï´ØÅì¤Ë5Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡È·Ü¡É¤È¡ÈÆÚ¡É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¤ò¤½¤í¤¨¤¿µï¼ò²°¡£
Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¶ú¤â¤Î¡¢Å´ÈÄ¤Ç»Å¾å¤²¤ë·î¸«¤Ä¤¯¤Í¡¢Äã²¹Ä´Íý¤ÎÆùÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢µ¨Àá¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤â°ìÉÊ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÎÁÍý¿Í¤¬¼ê»Å¹þ¤ß¡£¾ÆÃñ¤äÆüËÜ¼ò¤ÏÎÁÍý¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¤Ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Óー¥ë¤ä¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¢¥µ¥ïー¤ä²Ì¼Â¼ò¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤â¼ïÎàËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ÏÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¡¢°û¤ßÊüÂê¤ä¥³ー¥¹ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¡¢¤´²ÈÂ²¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Õ¤é¤Ã¤È¡£¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤º¤Ë¡¢¤È¤ê¤È¤ó¤ÎÌ£¤È¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ä¤¯¤ë²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
22¼þÇ¯ÌÜ¤Î´¶¼Õ¥Õ¥§¥¢Âè1ÃÆ¡Ã¡Ö¾Æ¤Ä»2ËÜ¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
22¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤ê¤È¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¡£
¤½¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤È¤ê¤È¤ó¤Î¡É´ÇÈÄ¡É¤Ç¤¢¤ë¾Æ¤Ä»¤ò²þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤È¤ó22¼þÇ¯´¶¼Õ¥Õ¥§¥¢ Âè1ÃÆ ¡Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
´ü´ÖÃæ¤Î¤´ÍèÅ¹»þ¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¤Î¡Ø¡Ö¾Æ¤Ä»2ËÜ¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¥Úー¥¸¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢¾Æ¤Ä»2ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²ÃÊýË¡
¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¡¢¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÉ½¼¨¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¡ª
¡Ô¤È¤ê¤È¤ó¡§¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Õ
https://toriton.five-group.co.jp/toriton
¡Ô¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡Õ
https://toriton.five-group.co.jp/content/toriton_campaign2602
¢¡¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¡¦Ãí°Õ»ö¹à
- ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¸ø¼°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Î²èÌÌÄó¼¨¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥µー¥Ó¥¹¾Æ¤Ä»¤Ï³ÆÅ¹¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¶ú¤È¤Ê¤ê¡¢¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
- ÆÚ´¬¤¶ú¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
- Â¾¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
- ¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- Å¹Æâ¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹
- ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¤È¤ê¤È¤ó¡×Å¹ÊÞ°ìÍ÷
µÈ¾Í»û¤Ã»Òµï¼ò²° ¤È¤ê¤È¤ó
½»½ê : ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®1-4-1°æ¤ÎÆ¬¥Ó¥ëÃÏ²¼1F
ÅÅÏÃ : 0422-46-2417
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://toriton.five-group.co.jp/toriton/kichijoji
ÃÓÂÞ¤Ã»Òµï¼ò²°²¶¤¿¤Á¤Î¤È¤ê¤È¤ó
½»½ê : ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-20-9Âè°ìÃæÌî¥Ó¥ëÃÏ²¼2F
ÅÅÏÃ : 03-5952-1518
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://toriton.five-group.co.jp/toriton/ikebukuro
½ÂÃ«¤Ã»Òµï¼ò²°¤È¤ê¤È¤ó
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-24-2½ÂÃ«¼ë¥Ó¥ë3F
ÅÅÏÃ : 03-6452-6827
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://toriton.five-group.co.jp/toriton/shibuya
ÀÖ±©¤Ã»Òµï¼ò²°¤È¤ê¤È¤ó
½»½ê : ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©1ÃúÌÜ2ÈÖ6¹æ´Ýß·¥Ó¥ë5³¬
ÅÅÏÃ : 03-6903-8609
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://toriton.five-group.co.jp/toriton/akabane
ÀéÍÕ¤Ã»Òµï¼ò²°¤È¤ê¤È¤ó
½»½ê : ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÉÙ»Î¸«2-4-13Âç¾»¥Ó¥ë3FA¼¼
ÅÅÏÃ : 043-225-9411
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://toriton.five-group.co.jp/toriton/chiba
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×
¢£¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×
¢£ÀßÎ©
2003Ç¯6·î30Æü
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûËÜÄ®2-5-10 ¤¤¤Á¤´µÈ¾Í»û¥Ó¥ë7F
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ºäËÜ ·û»Ë
¢£½¾¶È°÷¿ô
2,346¿Í¡ÊÀµ¼Ò°÷456Ì¾¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È1,890Ì¾¡Ë¢¨¥°¥ëー¥×Ï¢·ë
¢£¼õ¾Þ
GPTW¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¡×°û¿©¶È³¦1°Ì
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×7Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー2024¼õ¾Þ
¼ÒÆâÊó¥¢¥ïー¥É2022¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
¢£¸ø¼°HP
http://five-group.co.jp/
¢£À¸¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥°¥ëー¥×¤òÅÁ¤¨¤ë¥ªー¥×¥ó¼ÒÆâÊó
https://note.five-group.co.jp/
