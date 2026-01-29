オフコースに密着した番組「若い広場　オフコースの世界」をCS初放送！小田和正をはじめとする、メンバーの若き日の姿は必見！CSホームドラマチャンネル

若い広場　オフコースの世界


CSホームドラマチャンネルで 2026年3月8日(日)夜7時放送！



出演：小田和正、鈴木康博、松尾一彦、清水仁、大間ジロー


インタビュアー：山際淳司



1982年にNHK教育テレビで放送されたドキュメンタリー。当時テレビ番組に一切出演しなかったオフコースに密着し、日本武道館公演やアルバム「over」の制作現場、インタビュー、オフの日に野球を楽しむ姿まで捉えた貴重な映像記録。



1979年、「さよなら」の大ヒットで一躍スターダムに駆け上がったグループ、オフコース。小田和正、鈴木康博、松尾一彦、清水仁、大間ジローの5人が作り出す繊細で透明感のある曲は、それまでのどのジャンルにも属さないオフコース・サウンドと呼ばれ、若者達の心をつかんだ。1982年、絶頂期を迎えたオフコースは過去に例のない10日間連続の日本武道館公演に挑む。番組は、この武道館公演に至るまでのメンバーに長期密着し、知られざる曲作りを追いながらその素顔をとらえていく。当時テレビ番組には一切出演しなかったオフコースの貴重な記録。リポーターは「江夏の21球」などで有名なノンフィクション・ライター山際淳司。



地上波放送：1982年3月21日(NHK教育テレビ)



