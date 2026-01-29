オーディションで勝ち抜いたVTuber＆Vライバーの追加コラボが決定！「discover / えのぐ feat. C.H.E.T.」の第三弾Re-rideアーティストを公開！
「誰もがアーティストになれる」というパーパスのもと、ユーザー参加型で新たなクリエイティブフォーマットを生み出すインキュベーション組織「 C.H.E.T.」から誕生した"V Collection（Vコレ）×えのぐ"楽曲第一弾「discover / えのぐ feat. C.H.E.T.」の追加Re-rideアーティストを公開いたしました。
「えのぐ」のグループ結成7周年企画から誕生した楽曲「discover」は、V Collection（Vコレ）の始動と「えのぐ」のグループ結成の節目7周年を記念して制作され、様々なアーティストと「Re-ride」作品をリリースしています。
■第一弾アーティスト情報はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000505.000058915.html
■第二弾アーティスト情報はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000518.000058915.html
今回の「Re-ride」には、VTuber、VSinger、Vライバー、2.5次元Singer、声優、イラストレーター、クリエイターといった様々なジャンルで活躍するアーティストが参加。
アーティスト独自の表現が融合し、独創的かつ斬新な作品として生み出されるRe-ride曲をぜひお楽しみください。
※本楽曲は、C.H.E.T.が名付けたバトン形式の制作手法「Re-ride（リライド）」を採用。
特定のアーティストが"メインパート"を歌唱し、それ以外のパートを様々なアーティストやクリエイターたちが自由に歌唱することで楽曲を生み出す、未来型共同創作スタイルです。
※現在歌ってみた公募作品も受け付けています。
▼公募作品の詳細はこちら
https://arts.chet.com/re-ride/discover
●「discover」第三弾Re-rideアーティストのコメントはこちら
■えのぐ（楽曲のメインパートを担当）
VRアイドル「えのぐ」です。
この度は素敵な企画にメインパートで携わることができて大変光栄です！
私たちは特にこの数年「ご縁」というものを強く感じて活動してきました。
特にライブ現場や配信などを通じてできたご縁は本当に貴重で、かけがえのない宝物です。
本企画でも、多様なクリエイターさま方とご縁を結び、お互いが刺激し合える関係になれたら嬉しいです。そして、素敵な作品を生み出せたらと思っています。
皆さま、ぜひお楽しみください！
------------------------------------------------------------------
■葵井詩雫
今回この企画に携わることが出来たのは
あおいんちゅ(リスナー)のおかげです。
いつも本当にありがとうございます。
葵井詩雫の声でこの曲を聴きたいと思ってもらえるよう
気持ちを込めて歌を届けたいと思います。
■一ノ宮満月
このような貴重なプロジェクトに参加させていただけるなんて夢のようです。
今回はえのぐの皆様が歌う曲のカバー歌唱だけではなく、作詞アレンジまでさせていただきました。
「まだ何かの間違いではないかな？」という気持ちと楽しみな気持ちが複雑に絡み合っています。
とても緊張しましたが精一杯頑張らせていただきました。
貴方のプレイリストに加えてくださいましたら幸いです。
■LOCO
今回Re-rideという貴重な機会を頂きありがとうございます！
V活動において指針であり尊敬するえのぐさんの歌を一緒に彩らせて頂けるなんて、とっても幸せです！
Vコレで応援くださった皆さんのお陰で審査員賞を頂くことが出来、Re-rideに参加させて頂くことが叶いました。
いつも応援本当にありがとうございます！
discoverに沢山の気持ちを込めたので、ぜひ聴いてください！
みんな愛してるぜ！！
■はなごろも
素敵な企画に参加できて、目標のひとつである「えのぐ」の皆さんとご一緒できること、本当に光栄で嬉しいです！自由度の高いコラボなので、今回ちょっとだけ私のこだわりをこっそり仕込んでみました。
どの部分にアレンジが入っているか、ぜひ聞きながら探してみてください♪たくさんの方に楽しんでもらえたら嬉しいです。
●VRアイドルグループ「えのぐ」結成7周年企画から誕生した新曲
「えのぐ」のグループ結成7周年企画から誕生した新曲「discover」は、V Collection（Vコレ）の始動と「えのぐ」のグループ結成の節目7周年を記念して制作され、今後様々なアーティストと「Re-ride」作品をリリースします。
discover / えのぐ feat. C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/oWLkzF
MV：
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=FoXCr2-NyIc ]
⚫︎最新のC.H.E.T. 関連ニュースは、公式サイトやSNSで随時発信しています。
https://lit.link/chetarts
【えのぐプロフィール】
「えのぐ」は2018年3月に結成したVRアイドルグループ。メンバーは、鈴木あんず、白藤環、日向奈央の3人。VRアイドルやバーチャルアイドルを名乗って活動する、たくさんのスターが生まれるための礎（いしずえ）を築いて、道を切り開く、そんな「世界一のVRアイドル」になることに人生を懸けて挑戦している。
2019年、 2021～2024年には世界最大級の女性アイドルフェス 「TOKYO IDOL FESTIVAL」にバーチャルタレントとして唯一出演し、2023年に同イベント内で開催された「アイドル総選挙」では歴戦のアイドルたちに混じってエントリー。予備選挙1位でグランドフィナーレに立ち、本選挙では3位という結果をTIFの歴史に刻んだ。
2024年1月、7年間所属した株式会社岩本町芸能社の廃業により独立。「えのぐ合同会社」を設立し、自らのプロデュースをおこなうかたわら『VRide!』などライブイベントの制作など、リアルとバーチャルの壁を越えて「アイドル」という素敵な文化を楽しむことができる未来を目指して活動している。
公式HP：https://www.enogullc.com/
公式X：https://x.com/rbc_geino
公式YouTube：https://www.youtube.com/@enogu
■公式コラボアーティストのMVも順次公開
discover / Figaro feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/figarofeatchet_discover
MV：
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZpvZfMT1InQ ]
discover / ヤマネコ feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/yamanecofeatchet_discover
MV：
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=OMvMSiErZz4 ]
discover / めぐ feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/megufeatchet_discover
MV：
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Ipcz5ro7Lmc ]
discover / シヴァ犬こむぎっす feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/komugifeatchet_discover
MV：
[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=kIcaZEZn7nI ]
discover / 焼まゆる feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/YakiMayurufeatchet_discover
MV：
[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=68W_Xpz9rT0 ]
discover / ラティオ・ユィリス feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/RatioYuiresfeatchet_discover
MV：
[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=7U7VGTFTao4 ]
discover / Lucia feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/luciafeatchet_discover
MV：
[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=2zs-l7wjnE8 ]
discover / 蜂屋ひまわり feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/HimawariHachiyafeatchet_discover
MV：
[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=eHt3niOR_uQ ]
discover / 久遠たま feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/QuonTamafeatchet_discover
MV：
[動画10: https://www.youtube.com/watch?v=9CFn5KeJ_6M ]
discover / アメチカンのもな feat. えのぐ & C.H.E.T.
配信リンク：https://found.ee/amechikannomonafeatchet_discover
MV：
[動画11: https://www.youtube.com/watch?v=AEJL-p6Hi9g ]
【第三弾「Re-ride」参加者プロフィール】
・葵井詩雫
2021年1月21日に初の歌ってみた動画をYouTubeに投稿し
Vtuberとしての活動をスタート。
歌枠をメインに配信活動をし耐久配信なども積極的に行っている。
またASMRも人気コンテンツとして評価されており
リスナーの心を癒す専属メイドとして
チャンネル登録10万人を目指して活動中。
YouTube：https://www.youtube.com/@aoisizukuv
X：https://x.com/aoisizukuV
・一ノ宮満月
2020年から配信活動を開始。
普段は雑談から占いまでなんでもこなす、ちょっと不思議で不穏な世界観の個人メイドVtuber。
歌い手としてはまだ未熟ながらもレパートリーは幅広く、年代・ジャンルを問わない。
様々な面で日々進化し続ける彼女の今後に是非注目してほしい。
YouTube：https://www.youtube.com/@yamitsukimitsuki
X：https://x.com/moon417mitsuki
・LOCO
2025年2月23日VRアイドルえのぐ様主催者VRide！vol.16にて3Dとして初ライブVTuberデビューを果たす。2025年3月11日にYouTube初配信。
VRide！出演をきっかけに様々なライブ出演を経験。外部活動も精力的におこなっている。
VcollectionではVコレオーディションまたVコレラジオMCオーディションで審査員賞を獲得。
2026年は更に活動視野を広げ飛躍する姿に注目して欲しい。
YouTube：https://www.youtube.com/@LOCO.HugFamily
X：https://x.com/loco2punch
・はなごろも
桜色のメジロの子で、「播磨のエンターテイナー」を自称する兵庫県のご当地VTuber。
2022年4月13日に活動を開始し、地域に根ざしたご当地活動のほか、ゲーム配信や歌配信など幅広く活躍している。
歌枠リレーなどの大型企画を主催するなど、企画面でも精力的に活動。
明るく元気で聴きやすい“春風のような歌声”が特徴で、まるで「歌のお姉さん」のような柔らかさとあたたかさを持つ。
桜色の羽をひらひらと揺らしながら、播磨から全国へ――
日々、笑顔と元気を届け続けている。
YouTube：https://www.youtube.com/@hanagoromo
X：https://x.com/v_hanagoromo
■一般公募開始・コンテスト作品を募集中!!
～Vコレ楽曲「discover」でコラボ作品を作ろう！～
「discover」を題材に、カバーや歌詞アレンジした作品などを自由に作って・投稿できる 一般公募プロジェクト「Re-ride」を開催中です。
投稿作品の中で優秀作品は、ラジオ番組「C.H.E.T. Collection」内で紹介します！
【公募サイト】
https://arts.chet.com/re-ride/discover
【公募作品イメージはこちら】
・カバーで創作コラボスタイル（デモ楽曲）
https://drive.google.com/file/d/15qAcdOeCTD1n-NAUfUm9YG2DyDSlBgIe/view?usp=drive_link
・歌詞を変えて作詞コラボスタイル（デモ楽曲）
https://drive.google.com/file/d/1jTDxjgfox_s3mCq7jmmZO-uzizhClYTo/view?usp=drive_link
・その他、ペットの鳴き声など様々な音とコラボし、自由に作品を創作可能です
【参加方法】
１.公式LINEを追加
https://lin.ee/nP0fpT9
２.素材をダウンロード
※「素材使用します」などの一言コメントするだけでOK
３.ご自身のYouTubeチャンネルで指定ハッシュタグを付けた動画作品を投稿
（Youtubeアカウント" https://www.youtube.com/@C.H.E.T "にて続編の情報を発信します。フォローをお願いします。）
投稿媒体：YouTube
指定ハッシュタグ：#Reride_discover
■V Collection（Vコレ）とは
VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。
誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。
公式X：https://x.com/V_Collection_A
■C.H.E.T.について
Artist Organization 「C.H.E.T.」（チェット）は、潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に創造を始められる場を提供し、クリエイティブ・フォーマットを展開していく、インキュベーション組織およびマルチバース・ユニットです。
公式サイト：https://arts.chet.com/
■Wanted
CHET Creator
一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。
様々なアーティストコラボレーションをご提供します！
募集クリエイター
・楽曲クリエイター
・イラストレーター
・映像クリエイター
・シンガー
・ボカロP
・YouTubeクリエイター
・TikTokクリエイター
・インフルエンサー
応募はこちらから↓
https://line.me/R/ti/p/@858ulobv
＜会社概要＞
会社名：株式会社CHET Group
代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔
所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル
設立：2020年5月
URL：https://chet.com
事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援
＜本資料に関するお問合せ先＞
株式会社CHET Group 広報担当
MAIL：pr@chet.co.jp