VTuberグループ「ホロライブ」の予測不能な日常がテレビに初登場！ショートアニメ『ホロのぐらふぃてぃ』が2026年2月1日（日）25:00よりアニマックスで放送開始！

アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山正夫、以下、アニマックス）は、VTuberグループ「ホロライブ」の3Dショートアニメ「ホロのぐらふぃてぃ」を2026年2月1日（日）25:00よりテレビ初放送します。さらに、ホロライブ×アニマックスのオリジナルエピソードも放送決定しました。

YouTubeで毎週公開され、その予測不能な展開とシュールな笑いでトレンドを席巻し続けている「ホロライブ」の3Dショートアニメ「ホロのぐらふぃてぃ」、通称「ホロぐら」。ついに、インターネットを飛び出し、アニメ専門チャンネルのアニマックスで初放送します！

今回の放送では、すでに「ホロぐら」を愛してやまないファンの方はもちろん、初めて目にする方にもその魅力を存分に味わっていただけるよう、選りすぐりのエピソードを厳選してお届けします。

深夜にテレビの前に集合してリアルタイムで実況を楽しむもよし、録画して「永久保存版」としてお手元で繰り返し楽しむもよし。テレビの大画面だからこそ体感できる、カオスで愛おしい彼女たちの日常をぜひお楽しみください！

■アニマックス独占オリジナルエピソードの制作＆放送も決定！

2026年2月22日（日）25:00からはアニマックス独占オリジナルエピソード「holoX入社試験」を放送。

秘密結社holoXの頭脳ポジションを巡って巻き込まれてしまう儒烏風亭らでん。破天荒な面接試験の連続にらでんはどう立ち向かう！？

今後もアニマックス独占オリジナルエピソードとして、3月に新作第2弾、4月に新作第3弾の放送を予定しております。

【2月の放送予定】

放送日時：2026年2月1日（日）25:00～ 第1話

2026年2月8日（日）25:00～ 第2話

タイトル：ホロのぐらふぃてぃ「混沌と書いてカオス回」

(C) COVER

ストーリー:

ホロぐら史上、最も脈絡のない伝説エピソードが集結。もはや誰にも止められない“ホロメン脳内シアター”の全貌をここに。

笑っていいのか悩む暇もない。考えるな、感じろ。カオスじゃなければホロぐらじゃない。

放送日時：2026年2月15日（日）25:00～

タイトル：ホロのぐらふぃてぃ「ホロぐら入門編」

(C) COVER

ストーリー:

ホロぐらって何？誰から見ればいいの？そんなあなたのためのスターターパック！

笑い、狂気、尊さ、そして意味不明な発想の連続。ホロぐらを初めて見る人にお送りする厳選エピソード集。

放送日時：2026年2月22日（日）

タイトル：ホロのぐらふぃてぃ オリジナルエピソード「holoX入社試験」

ストーリー: ホロライブ×アニマックスのオリジナルエピソード！

秘密結社holoXの頭脳ポジションを巡って巻き込まれてしまう儒烏風亭らでん。

破天荒な面接試験の連続にらでんはどう立ち向かう！？

その他、放送情報は以下よりご確認いただけます。

https://www.animax.co.jp/special/hologra234

企画：カバー株式会社

制作：2026年

放送：アニマックス

視聴方法：アニマックスは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴いただけます。

詳細：https://www.animax.co.jp/howto

【ホロライブプロダクションについて】

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト： https://www.animax.co.jp/