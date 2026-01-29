大人気YouTubeチャンネル「今日のルンルン」がコミックエッセイ化！　超大型犬グレートピレニーズの愛あふれる日常を描いた一冊『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』2026年1月29日（木）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、2026年1月29日（木）に、コミックエッセイ『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』（原作：今日のルンルン、漫画：黒羽沙乃）を発売いたしました。

SNS総フォロワー数30万人超を誇る「今日のルンルン」は、超大型犬グレートピレニーズたちと家族の穏やかで愛情深い日常を発信し、多くの視聴者に癒しを届けてきました。

本書は、動画で親しまれてきた世界観をコミックとして再構築し、犬たちと家族が紡ぐ“何気ない毎日の尊さ”を、紙の上でじっくりと味わえる一冊です。

【内容】

大人気YouTubeチャンネル「今日のルンルン」が、ついにコミカライズ！

超大型犬グレートピレニーズのルンルン、アラン、ベル、そして新しく仲間入りしたリリー。

動画でおなじみのエピソードをもとに、個性豊かで笑いと癒しにあふれている犬たちとの毎日を、家族との心温まる交流、犬同士の絆までしっかり丁寧に描写しています。

四季折々の風景の中で交わされるまなざしや、何気ない仕草のひとつひとつに愛おしさが詰まった物語。

犬好きはもちろん、疲れた心を癒したいすべての人に贈る、家族と犬の優しい物語です。

【特典】

Amazon.co.jp 限定特典：スペシャル待ち受け画像データ

【書籍概要】

書名：今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい

原作：今日のルンルン

漫画：黒羽沙乃

定価：1,595円（本体1,450円＋税）

発売日：2026年1月29日（木）

判型：A5判

ページ数：144ページ

ISBN：978-4-04-684382-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000113/)

【著者プロフィール】

原作：今日のルンルン（きょうのるんるん）

超大型犬グレートピレニーズのルンルン、アラン、ベル、リリーたちが登場する癒し系YouTubeチャンネルを運営。

YouTube：@todaysrunrun(https://www.youtube.com/@todaysrunrun)

Instagram：@todays_runrun(https://www.instagram.com/todays_runrun/)

X：@todays_runrun(https://x.com/todays_runrun)

漫画：黒羽沙乃（くろう さの）

漫画家。電子書籍『てんまろ！～放課後異世界キャンプ～』で作画を担当。

X：@Mippuhausagi(https://x.com/Mippuhausagi)