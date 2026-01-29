リプロセル、AI設計ツールを活用した臨床遺伝子編集サービスでiPS細胞の新製品シリーズ「StemEdit」を発表





メリーランド州ベルツビル, 2026年1月29日 /PRNewswire/ -- リプロセルは本日、AI設計ゲノム編集システム「OpenCRISPR-1™」を活用した臨床用遺伝子編集サービスで、遺伝子編集iPS細胞の新たな製品シリーズ「StemEdit」の提供開始を発表しました。OpenCRISPR-1™は、米国カリフォルニア州エメリービルに本拠を置くProfluentからライセンス供与を受けています。

StemEditは、リプロセル独自の臨床用遺伝子編集技術と、即時利用可能な新しい遺伝子編集iPS細胞製品シリーズを包括するものです。本サービスは、リプロセルのStemRNA™ Clinical iPSC Seed Clonesと、OpenCRISPR-1™を利用したエンジニアリングワークフローを組み合わせたもので、GMPへの準拠、トレーサビリティ、規制当局への対応が可能なプラットフォームを初期段階から保証するものです。

OpenCRISPR-1™は、de novo（ゼロベース）でAIが設計した遺伝子編集ツールで、広範なCRISPR-Casデータセットで訓練された大規模言語モデルを用いて作成されております。初期報告では、ヒト細胞における高い編集効率、オフターゲット作用の低減、予測免疫原性の低さが示されており、臨床応用や研究成果を臨床へ橋渡しするトランスレーショナル研究に適した技術です。

新しいStemEditサービスと細胞ラインは、同種既製の細胞治療開発をサポートするように設計されています。標的設定の柔軟性向上や、安全性プロファイルの改善に加え、権利関係が複雑なCRISPR-Casシステムに代わるライセンス面で扱いやすい選択肢を提供します。治療法開発者にとっての知的財産の複雑性や下流の商業リスクを軽減することで、迅速な導入を可能にします。すべての製品とサービスは、GMPに準拠したワークフローの下で提供され、堅牢な品質管理および文書化体制により、効率的な臨床への移行と国際的な規制要件への対応を支援します。

今回の提供開始により、AI主導の遺伝子編集、臨床的に検証されたiPS細胞出発原料、確立された製造・規制インフラを単一の実装可能なソリューションに統合することで、リプロセルは、バイオテクノロジーおよび製薬企業の皆様に選ばれるプラットフォームパートナーとしての地位を強化します。

株式会社リプロセルの最高経営責任者（CEO）である横山周史博士は、

「StemEditの立ち上げと、オープンソースライセンスの下でのOpenCRISPR-1™の採用により、臨床応用、拡張性、規制上の信頼性を念頭に設計された次世代の遺伝子編集技術への即時アクセスを顧客に提供できるようになりました」と述べました。

REPROCELL USA Inc.のCEOを務めるRama Modaliは、

「StemEditは、次世代細胞療法の開発に取り組むチームにとって大きな前進です。AIが設計したゲノム編集と、臨床検証済みのStemRNA™ iPSC Seed Clonesを組み合わせることで、研究から臨床への移行をより迅速かつクリーンに進める道筋を開発者に提供します。本プラットフォームは、従来の知財と拡張性の障壁を取り除き、当社のパートナーの皆様が重要な業務に集中し、革新的な治療法を患者に提供することを可能にします」と話しました。

リプロセルについて

リプロセルは幹細胞、遺伝子編集、分子、バイオレポジトリに関する統合サービスを提供し、創薬から臨床開発までのプログラムをサポートしております。横浜に本社を置き、米国、欧州、アジアでグローバルに事業を展開し、再生医療と細胞治療の開発を推進するため、世界中の学術機関、バイオテクノロジー企業、製薬企業と提携しています。

詳しくは、www.reprocell.comをご覧いただくか、info-us@reprocellusa.comまでお問い合わせください。

