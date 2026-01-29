FLOS COMICにて好評連載中！　『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』コミカライズ版より釜田先生の美麗イラストや漫画コマを使用したオンラインくじが発売決定！

写真拡大 (全17枚)

株式会社KADOKAWA



株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』の豪華賞品が手に入る＜『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』オンラインくじ＞を、2026年2月5日(木)12時より販売します。



コミックスカバーイラストや過去の特典イラストなどを使用したファン必見のアイテムが盛りだくさんです！


また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全10種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく！！





＜『どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。』オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年2月5日(木)12:00～2026年3月5日(木)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/horemajyo/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる!F3キャンバスアート（全3種）







A賞：A3クリアポスター（全3種）







B賞：アクリルスタンド（全6種）






C賞：アクリルチャーム（全6種）






D賞：缶バッジ（全10種）







※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全10種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「クリアカード」をもれなく1枚プレゼント!!


※全6種。ランダムでの配布となります。



【対象期間】


■クリアカード １巻カバーイラスト、クリアカード ２巻カバーイラスト、クリアカード ３巻カバーイラスト


2026年2月5日(木)12:00～2026年2月19日(木)11:59


■クリアカード ４巻カバーイラスト、クリアカード ５巻カバーイラスト、クリアカード ６巻カバーイラスト


2026年2月19日(木)12:00～2026年3月5日(木)11:59






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/