°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÀÄÌÚÎ´¼£¡õFACE¡¢¼î¶Ì¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´Þ¤à11ºîÉÊ¤¬¼çÍ×²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¡ª

ÀÄÌÚÎ´¼£¡õFACE¤Î¥«¥Ðー¥¢¥ë¥Ð¥à´Þ¤à11ºîÉÊ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢Apple Music¤äSpotifyÅù¤Î¼çÍ×²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÇÛ¿®Àè¤Ï¤³¤Á¤é¡§ÀÄÌÚÎ´¼£(https://vap.lnk.to/Ryuji_AokiPR)/FACE(https://lnk.to/FACE_aokiPR)¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÇÛ¿®¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢YouTube¤Ç¤Ï2013Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ LIVE DVD¡ØÀÄÌÚÎ´¼£CONCERT TOUR 2012-2013@ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤è¤ê¡¢ÀÄÌÚÎ´¼£Ì¾µÁ7¶Ê¡¢FACEÌ¾µÁ9¶Ê¤ÎÁ´16¶Ê¤ò¸ø³«¡£¡ÊYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¤³¤Á¤é(https://youtube.com/@aokiryuji_premium_channel?si=wkfGMjG3xyVRRnRa)¡Ë
¤Þ¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØÀÄÌÚÎ´¼£ & Face LIVE 2026 -Birth-¡Ù¤âÏ»ËÜÌÚ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÀÄÌÚÎ´¼£¤Ï1997Ç¯¡¢¡ØNHK¤Î¤É¼«Ëý¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢2010Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¸ÀÍÕ/Æó¤Ä¤Î»å¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¡£2012Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÈâ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¡ÖFACE¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Î³èÆ°¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¢¥Ý¥í¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÉý¹¤¤¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Á¡¢L¡ÇArc~en~Ciel¤Îhyde¤äÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤ÈËÜ¿Í¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ü¥¤¥¹¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÄÌÚÎ´¼£¡£º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤ÈMV¸ø³«¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤Î²»³Ú¤È±ÇÁü¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÚÇÛ¿®¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¡Û
¡Î²»¸»¡Ï
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØLien¡Ù¡Ê2011/7/20È¯Çä Album¡Ë
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØVOICE 199X¡Ù¡Ê2012/7/18È¯Çä Album¡Ë
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØVOICE 200X¡Ù¡Ê2013/12/18È¯Çä Album¡Ë
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØÈûÍõ¥ÎÉ÷/Î®Å¾¥ÎÍÛ¡Ù¡Ê2014/12/3È¯Çä Single¡Ë
¡¡¢¨M1¡ÖÈûÍõ¥ÎÉ÷¡×M2¡ÖÎ®Å¾¥ÎÍÛ¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡ØÆÞÅ·¤Ë¾Ð¤¦¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØVOICE 198X¡Ù¡Ê2015/1/14È¯Çä Album¡Ë
FACE¡ØÈâ¡Ù¡Ê2012/12/12È¯Çä Album¡Ë
FACE¡ØAffection¡Ù¡Ê2015/6/17È¯Çä Single¡Ë
FACE¡ØINFINITY¡Ù¡Ê2015/10/7È¯Çä Album¡Ë
FACE¡ØI¡Çll be there/¥á¥í¥Ç¥£ー¡Ù¡Ê2017/1/29È¯Çä Single¡Ë
FACE¡ØSTAR¡Ù¡Ê2017/12/12È¯Çä Album¡Ë
FACE¡ØOne¡Çs¡Ù¡Ê2021/1/27È¯Çä Album¡Ë
¡ÎMusic Video¡Ï
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØLien～Áª¤Ð¤ì¤·å«～¡Ù
ÀÄÌÚÎ´¼£¡Ø¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¡£¡Ù
ÀÄÌÚÎ´¼£¡Ø°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¤¤Þ¡Ù
ÀÄÌÚÎ´¼£¡Ø²Ö¤Î»þ¡¦°¦¤Î»þ¡Ù
FACE¡ØÈâ¡Ù
¡Î¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î²»¸»¡Ï
ÀÄÌÚÎ´¼£¡Ø¸ÀÍÕ/Æó¤Ä¤Î»å¡Ù¡Ê2010/3/3È¯Çä Single¡Ë
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØStory¡Ù¡Ê2018/5/19ÇÛ¿® Single¡Ë
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØYou&I¡Ù¡Ê2020/6/20ÇÛ¿® Single¡Ë
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØHARU/¥¨¥ê¥¹¡Ù¡Ê2025/2/16È¯Çä Single¡Ë
ÀÄÌÚÎ´¼£¡ØÅÀÉÁ¤Î±´¡Ù(2025/9/17ÇÛ¿® Single)
¡ãÀÄÌÚÎ´¼£ Profile¡ä
1981Ç¯1·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£
1997Ç¯¡¢16ºÐ¤Î»þ¡¢¡ØNHK¤Î¤É¼«Ëý¡Ù¾®ÅÄ¸¶Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ë¡£Íâ1998Ç¯¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£
2010Ç¯3·î¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¸ÀÍÕ/Æó¤Ä¤Î»å¡Ù¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2012Ç¯È¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÈâ¡Ù°Ê¹ß¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹(FACE)¡×Ì¾µÁ¤Ç²»³Ú³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÆÈÆÃ¤Ê²Î¾§ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢2013Ç¯1·î¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤ÆÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òÂçÀ®¸ù¤Ç¼ý¤á¤ë¡£
2014Ç¯¡¢NTV¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¥¶¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç½éÍ¥¾¡¡£°Ê¸å¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ¾å°ÌÆþ¾Þ¤ò½Å¤Í¡¢2017Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¢¥Ý¥í¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¡£
2023Ç¯¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤ò´§¤Ë¤·¤¿¡ØÀÄÌÚÎ´¼£25th Anniversary LIVE ¤Ò¤È¤ê¥â¥Î¥Þ¥Í¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤òÁ´¹ñ60¥«½ê¤Ç³«ºÅ¡£
¡ãFACE Profile¡ä
2012Ç¯12·î12Æü¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹(FACE)¡×Ì¾µÁ¤Ç¥·¥ó¥¬ー / ¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¡£
¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÈâ¡Ù¤òÈ¯É½¡£2013Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2016Ç¯¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ï¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¡£
2026Ç¯¸½ºß¤Þ¤Ç4Ëç¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢2Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯É½¡£
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
Official HP¡§https://aoki-ryuji.com/
Official Blog¡§http://ameblo.jp/aoki-ryuji/
Official YouTube¡§https://www.youtube.com/@aokiryuji_premium_channel
Official Instagram¡§https://www.instagram.com/ryuji_aoki_official/
Official TikTok¡§https://www.tiktok.com/@aoki_ryuji_official
ÀÄÌÚÎ´¼£ ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://VAP.lnk.to/Ryuji_AokiPR
FACE ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/FACE_aokiPR