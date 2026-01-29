「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」を開催致します！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ(本社：東京都中野区、代表取締役：坂井智成)は、この度、ロフトの一部店舗にて『葬送のフリーレン』のイベント「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」を開催致します。

2026年2月20日(金)より池袋ロフト、なんばロフトの計2店舗にて「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」の開催が決定致しました。

今回のイベントでは、『葬送のフリーレン』より「社交界」をコンセプトにした新規描き起こしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、イベント購入特典の配布を予定しております。

『葬送のフリーレン』 ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」

開催期間１.：2026年2月20日(金)～2026年3月8日(日)

開催場所：池袋ロフト 11階 バラエティ雑貨売場 ※最終日は午後6時閉場

開催期間２.：2026年2月20日(金)～2026年3月8日(日)

開催場所：なんばパークス5階 なんばロフト 特設会場 ※最終日は午後5時閉場

▼「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/frieren-loft/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」内へのご案内について】

店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

詳細は決まり次第、店舗HP・公式Xにて改めてご案内いたします。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

「池袋ロフト」HP：https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=193

「池袋ロフト 公式Xアカウント」：https://x.com/LOFT_IKEBUKURO

「なんばロフト」HP：https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=47

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【イベント先行販売グッズ情報】

▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. グリッター缶バッジ(全10種)

単品：605円(税込)/BOX：6,050円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. イラストカード(全14種)

単品：275円(税込)/BOX：3,850円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. アクリルカード(全10種)

単品：715円(税込)/BOX：7,150円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. アクリルスタンド(全10種)

単品：880円(税込)/BOX：8,800円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. アクリルキーホルダー(全10種)

単品：715円(税込)/BOX：7,150円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ 社交界ver. クリアダイカットステッカー(全10種)

単品：550円(税込)/BOX：5,500円(税込)

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼ちびキャラ 社交界ver. ポストカード4枚セット(全1種)

価格：715円(税込)

▼ちびキャラ 社交界ver. ランチトートバッグ(全2種)

価格：各2,178円(税込)

▼ちびキャラ 社交界ver. マグカップ(全2種)

価格：各1,980円(税込)

▼ちびキャラ 社交界ver. マルチデスクマット(全2種)

価格：各3,960円(税込)

▼ちびキャラ 社交界ver. Teeユニセックス(全2種)

価格：各5,478円(税込)

※1会計につき、トレーディング商品をBOXでのご購入は3BOXまで、もしくは単品でのご購入は3BOX分の入り数まで、その他商品につきましては各種3点までのご購入とさせていただきます。

※販売状況等によって、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの予約受け付けを予定しております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただけますようお願いいたします。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【特典情報１.】

▼イベント特典「ブロマイド(全10種)」をプレゼント！

各店舗での開催期間中、イベント対象商品を2,000円(税込)以上お買上げごとにイベント特典「ブロマイド(全10種)」をランダムで1枚プレゼント！

※本特典は催事会場のみのお買上げ特典です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの販売ではつきませんので、あらかじめご了承ください。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※お買上げ特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※お買上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【特典情報２.】

▼トレーディング商品をBOX購入で特典をプレゼント！

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

なお、イベント終了後よりECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■トレーディング ちびキャラ 社交界ver. グリッター缶バッジ(全10種)

1BOX購入で「フリーレン&ヒンメル B ちびキャラ 社交界ver. グリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでは、BOX購入特典として「フリーレン&ヒンメル A ちびキャラ 社交界ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」、アニメイトでの予約受け付けを予定しております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼Xキャンペーンも開催中！

「『葬送のフリーレン』POP UP STORE in ロフト」の開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト＆AMNIBUS公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様にイベント特典「ブロマイド(全10種) コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼店舗情報１.

店名：池袋ロフト

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル9階～12階

営業時間 月～土：午前10時～午後9時 / 日・祝：午前10時～午後8時

URL：https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=193

▼店舗情報２.

店名：なんばロフト

住所：〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス5階

営業時間：午前11時～午後9時

URL： https://www.loft.co.jp/shop_list/detail.php?shop_id=47

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当：齋藤 直樹

Mail：info@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会