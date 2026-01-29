株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめるケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」を2026年2月3日(火)に期間限定で新発売いたします。


ふんわりオムレット春めく白桃


「ふんわりオムレット春めく白桃」は、白桃風味でふんわりとした食感のケーキでクリームをサンドしました。クリームには白桃果汁を加え、さらにサンドしたクリームの中心には、みずみずしい白桃ソースを閉じ込めました。1個装で白桃果汁を34％(生果汁換算)使用した、春らしいやさしい甘さをお楽しみいただけます。



【商品概要】

商品名　　　　　　： ふんわりオムレット春めく白桃

内容量　　　　　　： 5個

発売日　　　　　　： 2026年2月3日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格　　　　　　　： オープンプライス

賞味期限　　　　　： 6カ月



【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン　お客様相談センター

Tel ： 0120-28-5605