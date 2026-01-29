桃色でやさしい甘さの春らしいふんわりケーキブルボン、「ふんわりオムレット春めく白桃」を期間限定で2月3日(火)に新発売！
株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめるケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」を2026年2月3日(火)に期間限定で新発売いたします。
ふんわりオムレット春めく白桃
「ふんわりオムレット春めく白桃」は、白桃風味でふんわりとした食感のケーキでクリームをサンドしました。クリームには白桃果汁を加え、さらにサンドしたクリームの中心には、みずみずしい白桃ソースを閉じ込めました。1個装で白桃果汁を34％(生果汁換算)使用した、春らしいやさしい甘さをお楽しみいただけます。
【商品概要】
商品名 ： ふんわりオムレット春めく白桃
内容量 ： 5個
発売日 ： 2026年2月3日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格 ： オープンプライス
賞味期限 ： 6カ月
【この件に関するお客様のお問い合わせ先】
株式会社ブルボン お客様相談センター
Tel ： 0120-28-5605