医療・介護・保育に特化した法人向け研修事業を運営する株式会社 日本教育クリエイト(所在地：東京都新宿区、代表取締役：鳥居 敏)は、2026年2月25日(水)に診療報酬改定セミナーを実施します。

セミナー詳細： https://www.create-ts.com/iryou/medical_fee_seminar-2026/





2026年度診療報酬改定セミナー





■セミナーのポイント

病院簡潔型医療から、地域簡潔型医療への本格転換

本セミナーでは、2026年度改定で確実に問われるポイントを絞り込み、「自院の体制をどう見直すべきか」を考える材料を提供します。





・急性期は“どこまでやれば評価されるのか”

・回復期(包括期)は“リハだけでは足りない”理由

・下り搬送・救急受入・在宅支援が評価対象になる背景

・病棟単位ではなく「病院全体」で問われる時代への備え





制度解説だけで終わらせず、明日から院内で議論できる視点を持ち帰っていただくことを目的としています。

「制度対応を“負担”ではなく“戦略”に変えたい」

そんな方にぜひご参加いただきたいセミナーです。









■こんな方におススメ

「2026年改定と言われても、何が変わるのか整理できていない」

「急性期・回復期(包括期)の役割整理が曖昧なままになっている」

「現場に「制度の話」がうまく伝わらない」

「コスト削減、収益改善が課題だ」

過去最高の倒産件数と報道された2025年が終わり、改定年度を迎えた今これから先の経営を考え、取り組むべき課題を明確にする一助となれば幸いです。









■会社概要

株式会社 日本教育クリエイト

代表者 ： 代表取締役 鳥居 敏

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト7階

設立 ： 1975年10月

事業内容： ＜人材サービス事業＞

医療・福祉に特化した人材紹介・人材派遣・委託事業の運営

＜生涯学習事業＞

医療事務・介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・

登録販売者受験対策講座・カラーコーディネーター等、医療・

福祉・薬剤・カラーに特化した生涯学習事業

＜法人向け研修事業＞

医療・福祉に特化した法人向け研修事業

＜レセプト点検サービス事業＞

レセプト点検にIT技術を導入することで、業務効率化＆収益改善を支援

＜ITソリューション事業＞

SI・DX推進をはじめ、専門性の高いシステムエンジニアの派遣・紹介を通じて、

IT課題をトータルに支援

＜HR事業＞

医療に特化した採用支援・定着支援等、人材戦略をトータルに支援

＜福祉サービス第三者評価事業＞

質の高い福祉サービスの実現を目指し、専門的な評価を通じて事業所の改善と信頼性向上を支援

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.nk-create.co.jp/