株式会社ニレコ(本社：東京都八王子市、代表取締役社長：中杉 真一)は、元素分析装置の販売強化を図るため、当社が取り扱う SciAps, Inc.(サイアプス、以下「SciAps社」)製の携帯型元素分析装置を期間限定のキャンペーン価格で提供いたします。今回のキャンペーン対象となるのは、XRF(蛍光X線元素分析法、X-ray Fluorescence Analysis)分析装置「XRF X-200 Alloy Analyzer」と、炭素分析専用のLIBS(レーザー誘起ブレークダウン分光分析、Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)分析装置「Z-901 CSi Analyzer(炭素分析専用モデル)」です。本キャンペーンでは、金属スクラップ選別、鋼種判別、金属元素定量、軽元素分析など、多用途で利用可能なXRFおよびLIBS分析装置を特別価格で提供し、より幅広い産業分野の分析ニーズにお応えします。





SciAps社は携帯型XRF分析装置およびLIBS分析装置の製造メーカーとして、鉄鋼・非鉄金属・金属加工・プラント製造設備・金属スクラップ・鉱山・レアメタルリサイクル・建築・食品・農業・製薬・学術研究など、多様な分野にハンドヘルド型分析装置を提供しています。同社の携帯型XRFおよびLIBS分析装置は小型軽量で、その場で非侵襲または低侵襲にて試料を測定できる特長を有しています。特に金属業界においては、鉄鋼中の炭素含有量検査や、金属リサイクル工程におけるスクラップのアルミグレード判別など、現場での迅速な判定ニーズに応じて利用が拡大しています。

ニレコでは、当社取り扱いのSciAps社製携帯型 XRF・LIBS元素分析装置について、お客様の導入検討をより具体的にご支援するため、本社内に新設した分析デモルームにて実機デモをご提供しております。本デモルームには、SciAps社製のXRF・LIBSをはじめ、薄膜測定装置や近赤外分析装置など、各種分析機器を幅広く取り揃えており、薄膜測定・元素分析・成分分析など多様な分析ニーズに対応したデモやサンプル評価が可能です。

また、遠方のお客様にもご利用いただけるよう、オンラインによるリモートデモにも対応しており、試料を当社に送付いただくことで、リアルタイムで測定状況をご確認いただけます。

デモルームについての詳細は、以下URLの「2025年7月22日発表：ニレコ 元素分析、近赤外成分分析装置を取りそろえた分析デモルームを開設」をご参照ください。

https://www.nireco.jp/ir-release/wp-content/uploads/sites/9/demo-room-open_20250722.pdf





今回、キャンペーンの対象となるのは下記の装置です。





●XRF：X-200 Alloy Analyzer

2025年に開催のキャンペーンで多くのお客様から高評価を頂いたモデルです。

・スクラップ選別、鋼種判定、金属元素定量、アルミ分析に対応

・本体販売価格：3,500,000円(税別)

・提供期間 ：2026年3月31日まで





●LIBS：Z901CSi Analyzer(炭素分析専用モデル)

鋼材・ステンレス材中の炭素(C)およびシリコン(Si)分析に特化した専用機です。

SciAps社特許「OPTi-Purge(TM)」搭載により現場での高精度炭素分析が可能です。

・本体販売価格：5,000,000円(税別)

・提供期間 ：2026年9月30日まで





●OneBox(XRF & LIBS セット)

XRFが不得意とする軽元素分析をLIBSで補完し、広範囲の元素分析を1つの構成で実現するソリューションです。複数メーカー装置を揃える必要がなく、測定効率およびデータ管理の一元化を実現します。





●販売店ネットワーク強化

SciAps社の用途別ハンドヘルド分析装置ラインナップを広くお届けするため、各分野で活躍される販売店様を募集しております。下記までお問い合わせください。





＜連絡先＞

検査機事業部 計測器グループ 分析機器営業課

TEL ： 042-660-7344

Mail： info-sciaps@nireco.co.jp









●キャンペーン対象製品

【SciAps社製 XRF X-200 Alloy Analyzer】

XRF X-200 Alloy Analyzer





キャンペーン価格：3,500,000円(税別)

キャンペーン期間：2026年3月31日まで





＜製品特徴＞

・金属材料の元素量分析と、登録ライブラリとのマッチングから鋼種やグレードを判別

・Mgより重い第3周期の元素(Mg, Al, Si, P, S, Cl)からの計測が可能

・取扱いやすい最適な重心設計を実現

・本体電源ONのままでリチウムイオンバッテリの交換が可能なホットスワップ機能を搭載

・測定速度例 ：アルミ棒中のMg含有量の測定7秒(Mg含有量0.25％)

・外部接続 ：USB, Bluetooth, WiFi

・サンプル記録：照射部カメラ、全景カメラの2台を搭載





＜想定利用用途＞

・鉄、ステンレス鋼、アルミ、銅、ニッケル、チタン、コバルト等の合金元素の定量分析

・鋼種、合金の種類やグレードの判別

・金属リサイクル産業におけるアルミニウム合金、銅合金、鉛、レアメタルなどの判別

・アルミニウム合金のグレード判別(例：1000番台～7000番台, A3****など)

・金属材料の受入検査、及び最終製品の出荷検査





【SciAps社製 LIBS：Z901CSi Analyzer(炭素分析専用モデル)】

LIBS：Z901CSi Analyzer(炭素分析専用モデル)





キャンペーン価格：5,000,000円(税別)

キャンペーン期間：2026年9月30日まで





＜製品特徴＞

・米国特許であるOpti-Purge(TM)技術により、測定の瞬間のみアルゴンガスパージを行い、大気から隔離したアルゴン雰囲気中の計測部で対象物のプラズマ発光のみを計測します。本機の炭素検出限界(LOD) 0.008％はSUS316とSUS316Lの微小炭素量の違いを判別可能です。

・測定スポット径Φ50μm＆ラスタリング機能により、搭載された内部カメラを確認しながら、ワイヤや針金状の検体の測定も可能です。多点測定による平均化、ラスタリング機能のアプリ別設定により、1測定で試料の不均一性を緩和する平均化分析が可能です。





＜想定利用用途＞

・Z901CSi Analyzerは、鋼・ステンレス中の炭素(C)及びシリコン(Si)の分析を図る際の専用機となります。









※X200シリーズのテスト動画を当社ホームページに掲載しています。

https://www.nireco.jp/product/analyzer/element/x200series.html









■ニレコについて

商号 ： 株式会社ニレコ

設立 ： 1950年11月設立

連結売上高： 10,756百万円(2025年3月期)

資本金 ： 3,094百万円

市場 ： 東証スタンダード上場(証券コード：6863)

事業内容 ： 制御および計測装置の開発、製造、販売ならびに保守サービス

URL ： https://www.nireco.jp









■本件に関するお問合せは

株式会社ニレコ 計測器グループ 分析機器営業課

TEL ： 042-660-7344

Mail： info-sciaps@nireco.co.jp