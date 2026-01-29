NTTインテグレーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：桜井 伝治、旧社名：日本情報通信株式会社、以下 NTTインテグレーション）は、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26シーズン 第10節において、「浦安D-Rocks」とのマッチパートナー契約のもと「NTTインテグレーション進撃マッチ」を開催することをお知らせします。





NTTインテグレーション進撃マッチ





マッチパートナーとしての冠マッチ開催は昨年に続き2度目となり、この度のマッチ名は、NTTインテグレーションが2025年度から掲げる「進撃」をテーマに「NTTインテグレーション進撃マッチ」に決定いたしました。









＜試合概要＞

マッチパートナー：NTTインテグレーション株式会社

マッチタイトル ：NTTインテグレーション進撃マッチ

試合日程 ：2026年2月28日

K.O.時間 ：13:00

対戦相手 ：コベルコ神戸スティーラーズ

試合会場 ：駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場





浦安D-Rocks





NTTインテグレーションは、社員へのスポーツ促進や支援の取り組みが評価され、令和5年より「東京都スポーツ推進企業」に認定されるなど、スポーツ活動や同分野における社会貢献活動を推進しています。





今後も、冠マッチ開催やサポート契約などさまざまな活動を通じ、社員一丸となってNTTグループのラグビーシンボルチームである「浦安D-Rocks」を応援してまいります。









■浦安D-Rocksについて ＜ https://urayasu-d-rocks.com/ ＞

2022年7月に誕生したプロラグビークラブで、千葉県浦安市を拠点にジャパンラグビーリーグワンDIVISION1に参戦中。

「D」には、「Dynamic（躍動）,Dream（夢）,Delight（歓喜）」、「Rocks」には、岩のような力強さと、略語の「ROX（すごい、最高）」の意味を込め、一枚岩のチーム力でパートナー・ファンを感動・魅了することをチーム名に込めている。

ラグビーだけでなく、革新的なチャレンジを続け、社会・地域・会社に多面的な価値を与え続けるスポーツ界のトップランナーを目指してまいります。









■NTTインテグレーション株式会社（旧社名：日本情報通信株式会社）

＜ https://www.niandc.co.jp/ ＞

NTTインテグレーション（NI+C）は、1985年にNTTと日本IBMの合弁会社として設立され、2025年に創立40周年を迎えました。システム開発から基盤構築、クラウド化への対応、社内外データ統合とAIによる分析、EDIサービスやセキュリティ、ネットワークサービス、運用保守までをトータルに提供しています。

「おもひをITでカタチに」をスローガンに、お客様の経営課題解決に貢献できる真のベストパートナーを目指してまいります。









