株式会社COEL(代表取締役：深見 和久、以下 COEL)が提供するERPフロントサービス「manage(マネージ)」シリーズが、ITreview Grid Award 2026 Winterにて、4アプリで最高位の「Leader」を受賞したことをお知らせします。





「manage」シリーズが4アプリでLeaderを連続受賞









Leaderとは、ITreviewに集まったレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品が表彰される称号となります。

多くのご利用企業様から支持を得られている証であり、名誉ある称号とされております。









■manage 勤怠をご利用されている企業様からの声





「manage 勤怠」のレビューページ：

https://www.itreview.jp/products/manage-kintai/reviews#scroll









■manage 勤怠とは

manage 勤怠は、多様な勤務体系に対応したクラウド勤怠管理システムです。

残業超過・有給未取得などの各種アラート通知により、労務管理の手間を削減できます。

働き方改革などの法改正にも対応しており、厳格な勤怠管理が行えます。





※OZO3勤怠は2024年6月にmanage 勤怠へ名称変更しました。





「manage 勤怠」の製品ページ：

https://manage.coel-inc.jp/product/kintai/?utm_source=+press&utm_medium=itreview&utm_campaign=kintai





「manage 勤怠」の受賞カテゴリー：

勤怠管理システム： https://www.itreview.jp/categories/attendance-management









■manage ワークフローとは

manage ワークフローは、社内の申請書の作成から承認のDX化を支援するツールです。Excelで作成されたイメージをそのままWebフォーム化できるため、簡単に申請書をペーパーレス化可能です。

入力必須項目や金額入力など項目別に入力ルールを設定することで、入力ミスを防ぎ、差し戻し業務を軽減します。

承認経路も承認者・条件分岐・メール送信などを組み合わせることが可能です。





※OZO3ワークフローは2024年6月にmanage ワークフローへ名称変更しました。





「manage ワークフロー」の製品ページ：

https://manage.coel-inc.jp/product/workflow/?utm_source=press&utm_medium=itreview&utm_campaign=workflow





「manage ワークフロー」の受賞カテゴリー：

ワークフローシステム： https://www.itreview.jp/categories/workflow









■manage 経費とは

manage 経費は、電子帳簿保存法・電子インボイス(peppol)に対応している経費精算ツールです。

AI-OCRで領収書を自動でデータ化することで、日々の経費精算の入力の手間やミスを防げます。

また、申請されたデータをもとに、自動で仕訳や振込依頼データの作成まで対応しているため、経理担当者の業務負担も大きく削減できます。





※OZO3経費は2024年6月にmanage経費へ名称変更しました。





「manage 経費」の製品ページ：

https://manage.coel-inc.jp/product/keihi/?utm_source=press&utm_medium=itreview&utm_campaign=keihi





「manage 経費」の受賞カテゴリー：

経費精算システム： https://www.itreview.jp/categories/expense









■manage 工数とは

manage 工数は、プロジェクト別の作業時間登録が可能なツールです。一日の工数合計時間と勤務時間計の差異をチェックして、整合性を保つ運用ができます。社員ごとに標準単価を設定することもでき、原価管理の効率化にも役立ちます。

作業時間と標準単価による労務費計算が可能で、CSV出力にも対応しています。スマートフォンからの入力も可能です。





※OZO3工数は2024年6月にmanage工数へ名称変更しました。





「manage 工数」の製品ページ：

https://manage.coel-inc.jp/product/kousu/?utm_source=press&utm_medium=itreview&utm_campaign=kousu





「manage 工数」の受賞カテゴリー：

工数管理ツール： https://www.itreview.jp/categories/man-hour-management-tool









■ITreview Grid Awardとは

ITreview Grid Awardとは、BtoB向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」で投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。

満足度と認知度の高い製品を「Leader」、満足度が高い製品を「High Performer」としてそれぞれ表彰します。









■会社概要

会社名 ： 株式会社COEL

所在地 ： 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー27階

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役 深見 和久

事業内容： クラウドサービス事業、クラウドインテグレーション事業、

導入コンサルティング、運用サポート





会社HP ： https://coel-inc.jp/

manageサイト： https://manage.coel-inc.jp/?utm_source=+press&utm_medium=itreview&utm_campaign=manage









