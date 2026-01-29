待望の限定セット第2弾が登場！ミツカン「Fibee」×「超特急」コラボFibee乗りつぎBOX「夜ごはん駅行き」　2/3（火）販売開始

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼CEO：吉永智征、以下ミツカン）は、発酵性食物繊維に着目したブランド「Fibee（ファイビー）」と、人気アイドルグループ超特急によるコラボレーション企画「ファイビーで超せいちょう」の第2弾として、「Fibee乗りつぎBOX 夜ごはん駅行き」を2026年2月3日（火）12時より、ミツカン公式通販限定・数量限定で販売開始いたします。

本商品は、“腸活”（※）をより身近で楽しい体験として届けることを目的に、Fibeeの人気商品とオリジナル特典を詰め込んだ限定セットです。好評を博した第1弾「おやつ駅行き」に続き、今回は夜ごはんとして満足感のあるラインナップをご用意しました。

※Fibeeにおける腸活とは、健康に大切な栄養素を食事を通して腸に届けることです。

「ファイビーで超せいちょう」特設サイト :

https://shop.mizkan.co.jp/pages/fibee_bullettrain_seicho/ (https://shop.mizkan.co.jp/pages/fibee_bullettrain_seicho/)

「Fibee乗りつぎBOX 夜ごはん駅行き」の特長

2025年12月より販売を開始した第1弾「Fibee乗りつぎBOX おやつ駅行き」は、多くのお客様からご好評をいただきました。第2弾となる「夜ごはん駅行き」（税込2,515円）は、1月新発売の「Fibeeむぎゅっとワッフル チーズ」をはじめ、完熟トマトのキーマカレー、黒米と玄米ごはん、ラーメン（香味野菜と濃厚みそ）、ブレンド茶を詰め合わせた、夜ごはんに嬉しいセットです。

キーマカレーとごはんは電子レンジでそのまま温めるだけで食べられる手軽さも魅力。忙しい日でも、満足感のある食事とともに、手軽に食物繊維を取り入れることができます。

第2弾限定！ARで楽しめる「腸特急」特典

本セットには、第2弾限定デザインの「腸特急」オリジナルステッカーが付属します。ステッカーに印刷された二次元バーコードを読み込むと、ここでしか見ることができない特別なARコンテンツを楽しめます。

ARは超特急メンバー9人分を用意。腸特急とFibeesの姿が目の前に浮かび上がる、特別な体験をお楽しみいただけます。撮影した写真や動画はSNS投稿にもおすすめです。「#ファイビー腸特急AR」のハッシュタグをつけて、ぜひシェアしてください。

商品概要

・商品名：「Fibee乗りつぎBOX」夜ごはん駅行き

・価格：\2,515（税込） ※別途送料がかかります。

・販売期間：2026年2月3日（火）12:00 ～ 4月30日（木）12:00 ※完売次第終了

・販売場所：ミツカン公式通販限定

・購入特典：腸特急限定ステッカー＆腸特急限定AR（全9種類）

※第1弾「おやつ駅行き」とは異なるデザイン、ARとなります。

※ランダムではありません。ご購入時にご希望のメンバーのセットをお選びいただけます。

詳細はキャンペーン特設サイトをご覧ください。

https://shop.mizkan.co.jp/pages/fibee_bullettrain_seicho/#yorugohan

【商品内容・特典イメージ】

超特急について

史上初のメインダンサー&バックボーカルグループ。エンタテインメント性の高さと魅せるパフォーマンスで、会場全体を超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売！今最もアツく面白いグループと話題になっています。

Fibeeについて

Fibeeは、善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントの商品です。食物繊維が腸内の善玉菌に届き、発酵し体の中から健康をサポートします。発酵性食物繊維をいつでも手軽に楽しむことができるよう、豊富なラインナップを取り揃えており、毎日食べても飽きがこず、継続して食生活に取り入れていただけます。また、食べ続けるには何より「おいしさ」が大切。Fibeeは、おいしさにこだわったからこそ、続けやすくなっています。

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/