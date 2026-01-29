NTT東日本の新ユニフォームを製作

株式会社オンワードコーポレートデザイン

株式会社オンワードコーポレートデザイン（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：村上 哲）は、NTT東日本株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：澁谷 直樹）の新ユニフォームを製作しました。2026年10月1日から着用開始予定です。

■新ユニフォームのポイント

・デザインについて

現場の声を反映し、ネイビーやダークネイビーを基調にNTT東日本様のロゴをワンポイントで取り入れ、スタイリッシュな洗練されたデザインに仕上げました。社員のモチベーションやエンゲージメント向上を図り、企業イメージの刷新にも寄与することを目的としています。

・安全性

反射材を取り入れ、夜間や暗所での視認性を向上させました。また、防災・防犯対策として緊急用ホイッスル付きの引き手ファスナーを胸ポケットに採用しました。

・機能性

胸ポケットは、高所作業時の安全装備であるフルハーネス装着時もスムーズにアイテムの出し入れが可能な設計にしました。

また、パンツの太もも横に新たにサイドポケットを追加し、ポケット数を増やしました。さらに、工具やメモ帳などの携行品を効率的に収納できるよう工夫しています。

・ユニバーサルデザイン

左右両側にペンポケットを配置することで、利き手に関わらず使いやすく、すべての方が快適に作業できます。

・暑熱対策

夏用作業服は、通気性に優れた熱中症対策素材を採用しました。また、夏場の汗染みが気になるという現場の声を受け、目立ちにくいカラーにしています。

■株式会社オンワードコーポレートデザイン概要

オンワードコーポレートデザインは、法人向けのユニフォームやセールスプロモーション、空間づくりを通じて顧客ブランド支援をする会社です。創業から60年以上、2,000社を超える企業の課題と向き合ってきたノウハウやオンワードグループのモノづくりの知見を武器に、顧客の“らしさ”や“ありたい”をつくります。

代表者：代表取締役社長 村上 哲

所在地：〒102-8115東京都千代田区飯田橋二丁目10-10

設立：1962年（昭和37年）4月23日

URL：https://www.onward-cd.co.jp

当社の企業ユニフォーム事業についてはこちら：https://uniform.onward-cd.co.jp/

【各サービスサイト】

学生服：https://school.onward-cd.co.jp/

メディカルウェア：https://medical.onward-cd.co.jp/

インサイトセールス：https://solution.onward-cd.co.jp/