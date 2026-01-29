¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È Èþ½Ñºî²È¡ÖÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¡×¤Î¸ÄÅ¸¤¬Íè¾ì¼Ô4Ëü8,600¿Í¤òµÏ¿
Èþ½Ñºî²È¡¦ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¤Î¸ÄÅ¸¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¥¦¥Ã¥É¥ï¥óÈþ½Ñ´Û¡¢°¦É²¸©Îò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¡¢Ê¡°æ»ÔÈþ½Ñ´Û¡¢¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤ÎÁ´¹ñ4´Û¤ÎÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ç·×Íè¾ì¼Ô¿ô4Ëü8,600¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ30´Û°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¡¢10´Û°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ËºîÉÊ¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºî²È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ÆÅ¸Í÷²ñ¤Î³µÍ×¤ÈÍè¾ì¼ÂÀÓ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èþ½Ñ´ÛÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ã¥É¥ï¥óÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢Æ±´Û¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ë²è¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢ËÜÅ¸¤ÏÌó1Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿³Û¤Î¹¹ðÈñ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ý¥³¥ß¤òÃæ¿´¤Ë²ñ´ü¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤ÆÍè¾ì¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÁÊµáÎÏ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦É²¸©Îò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âºîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¡¢Å·°æ¹â¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÆâÁ´ÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸¼¨¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢»Í¹ñÁ´°è¤«¤éÍè¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó1Ëü4,000¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡°æ»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢Á´Ä¹10¥áー¥È¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¤ä¡¢¹â¤µÌó2¥áー¥È¥ë¤Î¤ª²Û»Ò¤Î¶²Îµ¤Ê¤É¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºîÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤ò¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£½©´ü³«ºÅ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó1Ëü2,000¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÆ°°÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢Æ±»þ´ü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖË¡Á³¤È¶Ë³Ú¾ôÅÚÅ¸¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÊ©Áü¤òºÆ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£2½µ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Î³«ºÅ¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó1Ëü2,600¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á´¹ñ4´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¤ÈÍè¾ì¼Ô¿ô
¡¦¥¦¥Ã¥É¥ï¥óÈþ½Ñ´Û
¡¡¡Ö～ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È～ ¤ª²Û»Ò¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó1Ëü¿Í(70Æü´Ö)
¤ª²Û»Ò¤Î¥á¥êー¥´ー¥é¥¦¥ó¥É(¥¦¥Ã¥É¥ï¥óÈþ½Ñ´Û)
¡¦°¦É²¸©Îò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û
¡¡¡ÖÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¥¹¥¤ー¥Ä¥¢ー¥È¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤ª²Û»Ò¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¡×
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó1Ëü4,000¿Í(50Æü´Ö)
Sweet Dragon(°¦É²¸©Îò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û)
¡¦Ê¡°æ»ÔÈþ½Ñ´Û
¡¡¡Ö¤ª²Û»Ò¤ÎÈþ½Ñ´Û ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤àÅ¸¡×
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó1Ëü2,000¿Í(49Æü´Ö)
Sugar World(Ê¡°æ»ÔÈþ½Ñ´Û)
¡¦¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û
¡¡¡ÖÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à ¤ª²Û»Ò¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×
¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¡§Ìó1Ëü2,600¿Í(12Æü´Ö)
Sweet Sculpture(¶å½£¹ñÎ©ÇîÊª´Û)
°Ê¾å¤ò¹ç·×¤·¡¢¹ç·×Íè¾ì¼Ô¿ô4Ëü8,600¿Í¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å¸Í÷²ñ¤ÎµÒÁØ¤ÈÆÃÄ§
³Æ²ñ¾ì¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èþ½Ñ¥Õ¥¡¥ó¤ä¥³¥ì¥¯¥¿ーÁØ¤ÎÍè¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô²óÍè¾ì¤¹¤ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤ÎÂ¸ºß¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¶µ°éÉáµÚ³èÆ°¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¡¢Íè¾ìÂÎ¸³¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¤Ï¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤ÇÆÈ¼«¤ÎÂ¤·ÁÉ½¸½¤òÅ¸³«¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤ÎÂç¸¶Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ìó13Ç¯¤Î´Ö¤ËÁ´¹ñ30´Û°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±È¯Åª¤Ê´ë²è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¸¼¨¤Î¼Á¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë10´Û°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ËºîÉÊ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤¬¹±µ×Åª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿4´Û¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÃßÀÑ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¡¢Æ°Àþ¡¢¶õ´Ö¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Æ´Û¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Å¸Í÷²ñ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï´îÂ¿Êý»ÔÈþ½Ñ´Û(Ê¡Åç¸©)¤ª¤è¤Ó¼þÆî»ÔÈþ½ÑÇîÊª´Û(»³¸ý¸©)¤Ç¤Î¸ÄÅ¸³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Èþ½Ñ´Û¤È¤¤¤¦¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¸½¤ò¼´¤Ë¡¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¥³¥á¥ó¥È
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¤Ï13Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤ÈËèÇ¯2²ó°Ê¾å¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌó30´Û¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
13Ç¯´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊºîÉÊ¤â¿ôÂ¿¤¯À©ºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥Ôー¥È¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤ä¡¢¿ôÉ´Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ´Û¤Î²ñ¾ì¤Ë¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¡×¤òËè²ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢ºîÉÊ¤òµðÂç²½¤·¤Æ¥Ð¥ëー¥ó¤Ë¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤ª²Û»Ò¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·»Ï¤á¤¿25Ç¯Á°¤Ï¡¢Èþ½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËÁ°Îã¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤òµðÂç¤Ê¥Ð¥ëー¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÕÌ£¤Î¶õµõ²½¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤â·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤Þ¤º¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ³Ú¤·¤àÊý¤¬¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÉ½¸½¤Î´Ö¸ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à
¢£ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2003Ç¯¡¡ÅìµþÂ¤·ÁÂç³Ø ¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´¶È
Êì¿Æ¤¬À½²Û³Ø¹»¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ÈÄí´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Á¡¢¡Ö¤ª²Û»Ò¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½À¤³¦¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤ー¥Ä¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Îµ»½Ñ¤òÈþ½Ñ¤ÎÎÎ°è¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤¿Àè¶îÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁ¡ºÙ¤ÊºîÉÊ·²¤Ï¡¢µ²±¤ä¶¿½¥¡¢½Ëº×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Îº¬¸»Åª¤Ê´¶¾ð¤ò´µ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÅìµþ¥«¥ï¥¤¥¤TV¡×(NHK)¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ºý¤ÎºîÉÊ½¸¡¦Ãø½ñ¤ò´©¹Ô¤·¡¢Âç¸¶Èþ½Ñ´Û¡¢¹âºê»ÔÈþ½Ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâ10´Û°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ËºîÉÊ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏÊÕ¤ª¤µ¤à¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ http://watanabeosamu.tokyo
¢£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç¸¶Èþ½Ñ´Û
À¶¿Ü»Ô¤Ï¤ë¤ÒÈþ½Ñ´Û
»³¥ÎÆâÄ®Î©»Ö²ì¹â¸¶¥í¥Þ¥óÈþ½Ñ´Û
¹âºê»ÔÈþ½Ñ´Û
¤ª¤«¤¶¤À¤³¦¤³¤É¤âÈþ½ÑÇîÊª´Û
Ê¿ÌîÈþ½Ñ´Û
Âç¸¶¤³¤É¤âÈþ½Ñ´Û
³Þ´ÖÆüÆ°Èþ½Ñ´Û
¼òÅÄ»ÔÈþ½Ñ´Û
¿·¸«Èþ½Ñ´Û
°¦É²¸©Îò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û