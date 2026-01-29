株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、彩りと味わい豊かなカップデザートシリーズ“デザートマルシェ”シリーズ8品を2026年2月3日(火)に新発売いたします。

デザートマルシェナタデココ＆ライチゼリー





選べる楽しさをお届けする“デザートマルシェ”シリーズは、フルーツゼリーを中心にみずみずしいおいしさをご提供することをコンセプトとしています。ゼリーの甘さや食感、フルーツとの組み合わせなどを見直し、よりフルーツのおいしさを引き立てることを目指しました。さらに今回は、ライチ果汁が入った爽やかな香りのゼリーとナタデココを加えた、暑い季節にぴったりな「デザートマルシェナタデココ＆ライチゼリー」を品揃えしました。

“デザートマルシェ”シリーズは、日常をちょっと優雅に、手軽にフルーツをお召しあがりいただけるアイテムとしてご提案いたします。









【デザートマルシェシリーズ共通の商品概要】

内容量 ： 142g

発売日 ： 2026年2月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス





https://www.atpress.ne.jp/releases/569408/img_569408_2.jpg





デザートマルシェナタデココ＆ライチゼリー

賞味期限：8カ月





デザートマルシェミックス

賞味期限：8カ月





デザートマルシェみかん

賞味期限：8カ月





デザートマルシェ白桃＆黄桃

賞味期限：8カ月





デザートマルシェぶどう＆ナタデココ

賞味期限：8カ月





デザートマルシェマンゴー

賞味期限：8カ月





デザートマルシェパイン

賞味期限：8カ月





デザートマルシェヨーグルト味

賞味期限：6カ月









【同時発売 食後の0kcalシリーズ】

カロリーを気にせずに食べられるカップデザートです。ハート型ゼリーとナタデココを加え、見た目や食感も楽しめるほか、ゼロキロカロリーでありながらも果汁のフルーティーな味わいを感じられます。果汁量を増量し、よりフルーティーな味わいにリニューアルいたします。





https://www.atpress.ne.jp/releases/569408/img_569408_3.jpg





食後の0kcalマスカット味





食後の0kcalみかん味





食後の0kcalソーダ味





〈3品共通の商品概要〉

内容量 ： 138g

発売日 ： 2026年2月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 8カ月









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel ： 0120-28-5605