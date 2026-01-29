長谷寺拝観引換券付き 早春の特別ステイプランを販売
ホテルメトロポリタン 鎌倉（運営／日本ホテル株式会社、 総支配人／草野 博子）は、2026年1月31日より、「長谷寺拝観引換券付き 早春の特別ステイプラン」を販売いたします。
当ホテルから江ノ電やバスで約15分の距離に位置する長谷寺は、2月末にかけて、境内の各所で9種類もの梅の花が咲き誇り、見頃を迎えます。開花時期に合わせ、日没後には「梅のライトアップ」が開催。夜の静寂の中に浮かび上がる幻想的な梅の花々は、日中とは一線を画す厳かな美しさで訪れる人々を魅了します。
「花の寺」として親しまれる長谷寺では、梅の後にもつつじ、モクレン、桃の花と、移ろいゆく四季折々の花々が境内を彩ります。本プランを通じて、ゆったりとした時間の中で、古都・鎌倉の風情と新たな魅力を存分にご堪能ください。
■プラン 概要
■プラン名 【古都の歴史と季節の移ろいを味わう】
長谷寺拝観引換券付き 早春の特別ステイプラン
■予約受付 2026年1月31日（土） ～ 2月22日（日）
■宿泊期間 2026年2月7日（土） ～ 2月23日（月）チェックアウトまで
■料金 1室34,700円~（拝観引換券付き／素泊まり）
1室40,700円~（拝観引換券付き／朝食付き）
※いずれも1室あたり（2名様利用の場合）サービス料・消費税込み
■プラン特典 長谷寺拝観引換券付き 1泊1名様につき1枚
※入場の際、チェックイン時にお渡しする拝観引換券をご持参ください。
■ご予約： https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/ume_hasedera.html
※WEB予約のみ
■お問合せ： 電話0467-60-1111（代表）
「鎌倉 長谷寺」 紹介
往古より「長谷観音」の名で親しまれる当山は、正式には「海光山慈照院長谷寺」と号します。開創は奈良時代の天平八年(736)と伝え、聖武天皇の治世下に勅願所と定められた鎌倉有数の古刹です。本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級（高さ9.18ｍ)の尊像で、坂東三十三所観音霊場の第四番に数えられる当山は、東国を代表する観音霊場の象徴としてその法灯を今の世に伝えています。
※出典 長谷寺ホームページ
「長谷寺 梅のライトアップ」
■開催日：2月6日(金)～2月15日(日)
■時間：17:00～19：00 閉山
※下境内の庭園を無料開放
※悪天候等の理由により中止する場合があります。
※境内通路での三脚使用は出来ません。
■客室紹介
プレミアムコーナーツイン（45平方メートル ）
スーペリアツイン（28平方メートル ）
モデレートツイン（26平方メートル ）
■ホテルメトロポリタン 鎌倉
2020年4月24日開業、今年は5周年。日本ホテル株式会社（所在地／神奈川県鎌倉市）運営のメトロポリタンブランドの1ホテル。古都鎌倉の中心、JR鎌倉駅から徒歩2分という好立地にある「ホテルメトロポリタン鎌倉」。若宮大路に面したロケーションは観光拠点に最適です。全室に洗い場付きバスルームを完備し、一部客室では鶴岡八幡宮の二の鳥居を望めます。温かみのあるサービスと、心安らぐ空間が、歴史と文化が息づく街での上質な滞在を約束します。
住所：〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町 1-8-1
電話番号：0467-60-1111（代表）
URL： https://kamakura.metropolitan.jp/
アクセス：ＪＲ鎌倉駅東口から徒歩２分
