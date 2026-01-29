【TAC教員資格認定試験】オンライン「教員資格認定試験セミナー（小学校・高校情報）」を2026/2/7（土）に開催！

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

みなさんご存じですか？実は、大学等で教職課程の単位を取得しなくても、一発試験で「小学校二種免許状」や「高等学校（情報）一種免許状」が取得できるという試験があるのです。それが 「教員資格認定試験」です。この試験に合格すれば、大学等に通わなくても免許が取得できます。もちろん教育実習も不要です。

TACでは、「小学校二種免許状」や「高等学校（情報）一種免許状」を取得できる 「教員資格認定試験」の対策に特化したコースをそれぞれ開講しました。まずはセミナーに参加してその概要を掴んでいきましょう。



2026年2/7（土）10:00 ～11:30（オンライン）

高橋 俊明 講師

東京都教育庁及び、市教育委員会の教員人事担当管理職として長く勤務し、面接委員や論文採点委員も経験、教員の採用や配置等について熟知している。これらの行政経験や統括校長として教員の育成に取組んだ経験を基に、受験者へ適切な助言をしている。

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_0207

※定員になり次第、受付終了します。

