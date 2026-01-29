～GR独自の査定方法想い出査定のWキャンペーン～　2026年2月1日（日）から2月28日（土）まで限定開催！！！

株式会社東洋

想い出査定で有名なリサイクルショップの「エブリデイゴールドラッシュ」を運営する（埼玉県桶川市/代表取締役中村秀夫）は、2026年2月1日（日）から2月28日（土）まで、自社独自の査定方法である、想い出査定と保護猫想い出査定で、「お客様のお品物の想い出」や「飼っている猫とのエピソード」を聞き、想いの丈分、査定額をアップする企画を開催致します。

【背景・目的】

2014年10月から始めた自社独自の査定方法である「想い出査定」は、お客様からお売りくださる品物の想い出を聞き、想いの丈分、査定金額をアップするというサービスで、好評をいただいております。

また、弊社では社会貢献活動の一環として「保護猫活動」を支援しており、宮原店において動物愛護団体なごの家主催の「保護猫譲渡会」を定期開催（奇数月第1日曜日）しております。この度、2月22日の「猫の日」に際し、支援活動をより一層推進すべく本企画を立案いたします。

【想い出査定とは】

自社独自の査定方法である想い出査定とは、お客様からお品物を買取する際に、そのお品物との想い出やエピソードをお聞きし、その想い出の丈分、買取金額をアップし、買取をするというサービスです。お客様が使用していたジュエリー・貴金属・ブランド品・時計には様々な想い出があります。

【企画内容】

企画名：想い出査定×保護猫想い出査定Wキャンペーン

キャッチコピー：自社独自の査定方法の想い出査定でお品物と一緒にお客様の想いも買取します！

企画内容：自社独自の査定方法である想い出査定で、想い出の丈分、買取金額をアップします！

１.【想い出査定】お客様にお品物の想い出をお聞きし、その丈分買取金額を上げます。

２.【保護猫想い出査定】お客様に猫との想い出をお聞きし買取金額を500円アップします。

開催日時：2月1日（日）～2月28日（土）

開催場所：エブリデイゴールドラッシュ全店（８店舗）

【保護猫想い出査定とは】

お客様が飼っているもしくは飼っていた猫の想い出やエピソードをお聞きし、その際に売って下さったお品物に猫の想い出査定として500円買取金額をアップする。そのアップした買取金額500円分はゴールドラッシュ全店舗に設置されている保護猫募金箱にお客様に入れていただきます。その募金箱に溜まった募金額は、全てエブリデイゴールドラッシュ宮原展とタイアップし保護猫譲渡会を行っている「なごの家」に寄付され、保護猫の保護に必要な「餌」や「グッズ」などの資源にします。

【保護猫譲渡会とは】

2021年2月27日、エブリデイゴールドラッシュ宮原店で初の保護猫譲渡会が行われました。背景には、コロナ禍による販売形態の変更で生まれた「店舗内の空きスペース」がありました。感染対策を徹底しながら、「地域交流」や「誰かの助けになる場」として、このスペース を活かせないかと模索する中で、保護猫の譲渡会を行っているなごの家とのご縁が繋がりました。【ものを繋ぐ】と【命を繋ぐ】リユースショップとして今後も地域貢献・密着で行っていきたいと思いこの企画を今まで続けてきました。

【リサイクル専門店 エブリデイゴールドラッシュとは？】

エブリデイゴールドラッシュは株式会社東洋が経営するリサイクル専門店で、埼玉県内で8店舗を展開する買取専門店、主に、ジュエリー・貴金属・時計・ブランド品の買取をしています。

同社は独自の「想い出査定」を導入しており、お客様の品物にまつわる想い出をお聞きし、買取金額をUPするというサービスも行っています。

《ゴールドラッシュの強み》

１.「想い出査定」

お客様の品物にまつわる想い出や背景を尊重し、単なる市場価値だけではなく、感情的な価値も考慮した査定を行います。

２.「目の前査定」

お客様の目の前で一点一点丁寧に査定を行い、内容も詳しく説明します。

３.「地域密着型サービス」

埼玉県内で39年の営業により、地域の特性やお客様のニーズを深く理解し、信頼関係を強く築いています。

４.「専門知識と経験」

ジュエリーや貴金属、ブランド品や時計などに関する豊富な知識と経験をもつスタッフが在籍しており、適正な価格での買取を実現しています。

これらの強みにより、ゴールドラッシュは地域の顧客から高い評価と信頼を得ております。

《エブリデイゴールドラッシュ 店舗一覧》

エブリデイゴールドラッシュアリオ深谷店 TEL:048-579-5705

エブリデイゴールドラッシュ本庄店 TEL:049-571-8871

エブリデイゴールドラッシュ久喜店 TEL:0480-48-7099

エブリデイゴールドラッシュエルミこうのす店 TEL:048-542-9555

エブリデイゴールドラッシュ北本店 TEL:048-577-3353

エブリデイゴールドラッシュＰＡＰＡ上尾店 TEL:048-729-5423

エブリデイゴールドラッシュ宮原店 TEL:048-729-5510

エブリデイゴールドラッシュイオンせんげん台店 TEL:048-993-4566

《株式会社東洋について》

埼玉県桶川市西2丁目9-36に本社を構える企業で1986年に創業され、主に埼玉県内でリユース・クレーンゲーム事業を展開しています。

【リユース事業】：「エブリデイゴールドラッシュ」・「銀座東洋ジュエリー」などで、ジュエリー、貴金属、ブランド、時計、ルースの買取や販売

【クレーンゲーム事業】：「エブリデイ行田店」・「エブリデイとってき屋東京本店」などのクレーンゲームアミューズメント施設を運営

【ルース事業】：「東洋ルース」として国際宝飾展やミネラルマルシェなどで各地に行き宝石の販売会を実施

【本社所在地：363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2F】

エブリデイゴールドラッシュ公式ホームページ：https://everydaygoldrush.com/

エブリデイゴールドラッシュ公式X（旧Twitter）：https://x.com/GoldrushEvery

エブリデイゴールドラッシュ公式instagram：https://www.instagram.com/everydaygoldrush/

【会社情報】

会社名：株式会社東洋

本社所在地：〒363-0017 埼玉県桶川市西2-9-36マメトラショッピングパーク2階

電話番号：048-593-0999

【本件に関するお問い合わせ先】

広報担当：八幡太樹 （やはたたいき）

電話：0120-187-339

メールアドレス：toyo-press@toyo-egroup.jp