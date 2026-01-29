工作機械メーカーに蓄積された技術メモを発明検討に転換するAI IPGenius【AI基盤最新事例】

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区、代表取締役：平井 智之）は、工作機械・加工装置メーカーの設計・開発部門を想定し、過去に蓄積された技術メモや設計検討資料を対象に、発明につながり得る技術的差分の整理を支援するナレッジベース「AI IPGenius」を提供している。

日常的な改良や試行錯誤が記録された非構造データを横断的に解析し、特許検討の起点となる情報整理を目的としている。

設計者や開発担当者が無意識に見過ごしてきた改善点を、発明候補として再認識する活用が想定されている。

背景

工作機械・加工装置メーカーの研究開発現場では、加工精度向上、振動抑制、工具寿命延長、生産性改善などを目的とした改良が日常的に行われている。

これらの検討過程は、技術メモ、設計検討資料、試作レポートといった形で蓄積されている一方、

「発明として整理されないまま埋もれている改善」も少なくない。

設計者自身が発明と認識していない小さな差分や工夫が、結果として特許になり得るケースもあるが、

過去資料を一つひとつ読み返して抽出する作業には大きな負担が伴う。

こうした背景から、技術メモを横断的に整理し、発明検討につながる視点を提示する仕組みが求められている。

活用事例：AIが過去の技術メモを横断解析し、発明につながり得る差分を整理

工作機械・加工装置メーカー（企業名非公開）の設計・開発部門が、以下の資料をAI IPGeniusに投入して活用した。

・技術メモ

・設計検討資料

・試作・評価レポート

・改良履歴

・過去の特許関連資料

AI IPGenius on IDXがこれらの資料を横断的に解析し、

・技術課題とそれに対する改善手段

・従来構造との差分となり得るポイント

・複数資料にまたがる共通の工夫や考え方

・過去に検討されたが整理されていなかった技術要素

などを整理した。

設計者は、抽出された整理結果を起点に発明検討を行い、

特許化の可能性があるテーマの洗い出しや再整理に利用した。

また、抽出された技術要素をMyTokkyo.Aiと連携し、類似技術や既存特許の検索を即時に行える体制を構築した。

AI IPGenius on IDX について

AI IPGenius は、工作機械メーカーの研究開発現場に蓄積される非構造データを解析し、

発明検討に必要な技術情報の検索・整理・要点抽出を行うナレッジベースである。

PDF、PowerPoint、Wordといった一般的な文書形式に加え、

設計メモや試作評価資料など、形式が統一されていない社内資料を横断的に理解する。

主な特徴は以下の通りである。

・非構造データ解析

技術メモ、設計検討資料、試作ログなどを横断的に解析

・発明ポイント抽出

技術課題・改善手段・効果の関係を整理し、発明につながり得る差分を提示

・類似技術検索

MyTokkyo.Ai と連携し、関連技術や既存特許を即時に探索

・共有資料解析

部門内に分散して保管されている技術資料をまとめて可視化

また、AI IPGenius は閉域環境での利用を前提とした IDX 基盤上で提供される。

技術情報を外部に送信することなく蓄積・解析でき、

発明検討に必要な情報整理を同一基盤内で行うことが可能である。

効果

本取り組みでは、以下のような効果が期待されるものとして整理された。

・過去の技術メモや設計資料の探索時間削減

・発明になり得る技術的差分の整理・可視化

・発明検討時の論点整理を支援

・出願検討テーマの洗い出し効率向上

・設計者と知財部門間の情報共有促進

これらは、工作機械メーカーにおける継続的な技術改良を、

知的財産として整理・活用する取り組みに寄与するものと考えられる。

今後の展開

リーガルテック株式会社は、AI IPGenius を設計・開発部門向けにさらに最適化し、

日常的な改良記録や設計検討の履歴を、発明検討に活用可能な形で整理・構造化するモデルの強化を進める。

過去の技術メモや設計資料に含まれる改善点や工夫を横断的に整理し、

従来技術との差分や検討の着眼点を、再利用可能な判断根拠として蓄積・可視化することを目指す。

長期間にわたり蓄積された非構造データを、

発明検討・出願判断・技術テーマ整理を支えるナレッジ基盤として活用することで、

研究開発現場における継続的な改良活動と知財活動をつなぐ基盤としての役割を担う方針である。

製品ページ：https://www.legaltech.co.jp/ipgenius/

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要

・特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」

・知の資産化ナレッジベース「AI IPGenius」

・秘密情報共有データルーム「リーガルテックVDR」