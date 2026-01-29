オルトプラスの資本業務提携先グループ「トゥエンティフォー株式会社」と「ボンド株式会社」が『最推しがスイーツ大使に任命された件について ーVライバー総選挙ー』を共催

株式会社オルトプラス

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役：石井 武、以下「オルトプラス」）は、資本業務提携先である株式会社オカザキホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡崎 太輔、以下「オカザキホールディングス」）との連携の一環として、同社子会社であるトゥエンティフォー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：岡崎 太輔、以下「トゥエンティフォー」）とボンド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：住吉 良介、以下「ボンド」）が共催するキャンペーン「最推しがスイーツ大使に任命された件について ーVライバー総選挙ー」（以下「本キャンペーン」）の概要をお知らせいたします。

オカザキホールディングスとの関係性強化と両社のシナジー創出を目的とし、より多くの皆様に同社ならびにグループ各社の活動を広く発信することで、パートナーとしての事業展開を全力で支援してまいります。

全国で24時間無人スイーツ販売店「24スイーツショップ」を展開するトゥエンティフォーは、ライブ配信領域を中心にクリエイター支援を行うボンドと協力し、推しのVライバーを“来店”を通じて応援できる参加型キャンペーン「最推しがスイーツ大使に任命された件について ーVライバー総選挙ー」を開催します。

本企画は、参加VライバーがSNS上で配布するキャンペーンカード（バーコード）をリスナーが保存し、24スイーツショップ店頭でスキャンしてお買い物をすることで、購入金額に応じた応援ポイントが推しのVライバーに加算される仕組みです。

ランキング上位のVライバーは、「24スイーツ 期間限定アンバサダー（スイーツ大使）」として、描き下ろしイラストによるキービジュアル制作、店頭POP掲出、24スイーツ選定スイーツの期間限定PRなど、「店舗（オフライン）×SNS（オンライン）」の両面で露出機会を提供します。

実施背景・目的

トゥエンティフォーは、全国各地の人気スイーツを“いつでも買える”体験として提供する「24スイーツショップ」を展開してきました。近年、スイーツはSNSを起点に「知る・話題になる」だけでなく、実際の来店や購買へとつながる“体験型消費”としての価値も高まっています。

本キャンペーンでは、Vライバーやリスナーの熱量が生まれるSNS上の応援行動を、店舗での店頭スキャン＋購買体験へ自然に接続することで、リスナーにとっては「推しを応援できる来店体験」を、店舗にとっては「話題化と送客の新しい導線」を実現することを目指します。

さらに、ランキング上位のVライバーを「期間限定アンバサダー」として起用し、店頭・SNS双方での展開を行うことで、より多くの方に24スイーツショップを知っていただくきっかけづくりにつなげてまいります。

キャンペーン概要

キャンペーンの参加方法、開催期間、対象店舗、ランキング・特典内容などの詳細は、特設ページよりご確認ください。

「最推しがスイーツ大使に任命された件について ーVライバー総選挙ー」特設ページ

https://24-sweets.com/news/3901/(https://24-sweets.com/news/3901/)

24スイーツショップについて

24スイーツショップは、全国の人気スイーツを一堂に集め、24時間いつでも気軽に楽しめる無人スイーツ販売という新しいリテールモデルとして成長を続けています。SNSを中心に支持を集め、全国各地へフランチャイズ展開を進めています。

bond Inc.について

ボンド株式会社（bond Inc.）は、「日本」と「世界」をつなぐエンターテインメント創出を掲げ、IT×エンタメ領域で事業を展開しています。

バーチャルライバーを主軸に、配信者向けレーベル運営（Li:start / NovelLive / SAMULIVE / Uni-Cue Entertainment / Now-on-V / tolico / bondlive）を行うほか、国内および英語圏向けのVTuberレーベル運営、企業向けのプロモーション支援も行っています。

本キャンペーンでは、ボンドが強みとするライバー支援・コミュニティ運営の知見を活かし、参加Vライバーの企画参画や情報発信の導線づくりを支援。トゥエンティフォーの店舗体験と、リスナーの応援熱量をつなぐ取り組みを推進します。

会社概要

■株式会社オルトプラス

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/

■株式会社オカザキホールディングス

【会社名】株式会社オカザキホールディングス

【代表】代表取締役 岡崎 太輔

【所在地】東京都港区南青山2-2-8

【URL】https://okazakihd.com/

■トゥエンティフォー株式会社（24スイーツ）

【会社名】トゥエンティフォー株式会社

【代表】代表取締役 岡崎 太輔

【所在地】東京都港区南青山2-2-8

【URL】https://24-sweets.com/

■ボンド株式会社

【会社名】ボンド株式会社

【代表】代表取締役 住吉 良介

【所在地】東京都渋谷区本町3丁目10－3 清水橋矢部ビル 13F

【URL】https://bond-co.jp/

