京都のバーカルチャーを牽引するバーテンダー4名が集結。2月1日より「PIOPIKO(ピオピコ)」にて週替わりのゲストシフトイベント「Bartender Month」を開催

NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 エースホテル京都

エースホテル京都（所在地：京都市中京区、総支配人：池内志帆）は、ホテル内のバー＆タコスラウンジ「PIOPIKO（ピオピコ）」にて、2026年2月1日（日）から2月28日（土）までの1ヶ月間、バーテンダーを招聘し、週替わりで各氏の独創的なカクテルを楽しめるゲストシフトイベント「Bartender Month」を開催いたします。本イベントには、130年の歴史を持つ京町家を改装した店舗のオーナーや、明治時代から続く老舗酒屋の再興を手掛けたオーナー、植物蒸留のパイオニア、そしてウイスキーに精通したスペシャリストといった、京都のバーカルチャーを牽引するバーテンダー4名が週替わりで登場します。各週の初日にゲストバーテンダー本人が来店し、本イベントのために考案したスペシャルカクテルを披露。翌月曜日から土曜日にかけても、同カクテルを引き続きお楽しみいただくことができます。個性豊かな面々による、ここでしか味わえないカクテル体験を、ぜひエースホテル京都でお楽しみください。

＜Bartender Month 概要＞

開催期間：2026年2月1日（日）～ 2月28日（土）

※各週の初日（日曜日）にゲストバーテンダーが来店し、当日披露されたオリジナルカクテルは、その週の月曜日から土曜日まで引き続きご提供します。

会 場：「PIOPIKO」エースホテル京都 2階 （京都市中京区車屋町245-2 新風館内）

予 約： https://www.tablecheck.com/ja/shops/piopiko-acehotelkyoto/reserve



第1週： 2026年2月1日（日）～ 2月7日（土）

カクテルスタンド フレく｜齋藤 隆一



第２週： 2026年2月8日（日）～ 2月14日（土）

喫酒幾星 Bar ixey ｜織田 浩彰

第３週： 2026年2月15日（日）～ 2月21日（土）

小林酒店｜小林 紀

第４週：2026年2月22日（日）～ 2月28日（土）

Scotch & Branch｜辻 英和

■ カクテルスタンド フレく｜齋藤 隆一

外資系ホテルでキャリアをスタートし、名だたる有名ホテルでヘッドバーテンダー及びビバレッジのディレクターを務める。2015年に酒類メーカー主催の大会にて日本優勝を果たし、同世界大会で世界第3位を獲得。以降、各国でゲストバーテンダーとして招聘された。現在は京都に活動の拠点を移し、築130年の京町家を改装し、自身の店舗に60mの井戸を掘った"京都の天然水"をテーマに掲げたカクテルスタンドフレくを京都・東山五条に開業。

水の尊さや面白さを世界に伝える場として、五感を刺激する空間を演出している。

■ 喫酒幾星 Bar ixey｜織田 浩彰

「植物の香りを飲む」という独自の哲学を掲げ、2014年に京都・祇園に「喫酒幾星 Bar ixey」を開業。自らハーブガーデンを整備し、自身の蒸留所「IXEY Non-Alcoholic Spirits Kyoto distillery & Salon」を拠点に、日本の植物をボトリングしたノンアルコールスピリッツ「miatina（ミアチナ）」を展開する、ボタニカル蒸留の先駆者である。

パリ、ニューヨーク、ミラノなど世界各国の名店でのゲストシフトを成功させ、日本の豊かな香りの文化を世界へ発信し続けている。

■ 京都 小林酒店｜小林 紀

ダンサー兼バリスタ、バーテンダーとして 世界トップクラスのバーやホテル、カフェでキャ リアを構築。現場プレイヤーからホテルレストランのマネジメント、イベントディレクション等ボーダレスな飲食の現場で育まれた感覚と経験を活かし 「食」を起点とした街づくり会社「FOOD CULTIVATE COMPANY」を運営、飲食事業全般のディレクション/マネジメント/開発/企画運営などトータルプロデュース活動を行う。

2023年11月、明治10年から続く酒屋の家業「小林酒店」を復活する形で事業承継し、京都の四条河原町に飲食店＋酒販店として「小林酒店」を開業。

■ Scotch & Branch｜辻 英和

京都の名店での修業を経て、2020年にスコッチウイスキーとカクテルをメインとした「Scotch & Branch」を開業し、2023年には二号店のカクテル専門バー「Bar KAKTEL」を開業。シングルモルトへの造詣が深く、ウイスキープロフェッショナルの資格を持つ。

現在は世界最古のウイスキー認可蒸溜所「ブッシュミルズ」のブランドアンバサダーとしてブッシュミルズの魅力発信に努めている。

■PIOPIKO（ピオピコ）

齋藤 隆一(画像右)織田 浩彰小林 紀辻 英和

LAの「Guerrilla Tacos」創設者であるウェス・アヴィラが監修するバー＆タコスラウンジ。

伝統的なメキシコ料理をベースに、京都の食材やグローバルなエッセンスを取り入れたコンテンポラリーなメニューを提供しています。銅で造られたアイコニックなDJブースや、京金網の技術を活かした編み照明など、アートに囲まれた空間で音楽と食をお楽しみいただけます。

■エースホテル京都について

PIOPIKO

名 称：エースホテル京都（日本語表記） ／ Ace Hotel Kyoto（英語表記）

所 在 地：京都府京都市中京区車屋町245-2 新風館内

開 業 日：2020年6月11日

総 客 室 数：213室(客室部分2階～7階、保存棟26室、増築棟187室)

料 飲 施 設：レストラン3店舗、コーヒーショップ1店舗

その他施設：オリジナルグッズショップ、ギャラリー、宴会場1、会議室3、ルーフトップ、屋上庭園、フィットネス・ジム、フォトブース

駐 車 場：なし

ホームページ：https://jp.acehotel.com/kyoto/(https://jp.acehotel.com/kyoto/)

LINE公式アカウント：https://lin.ee/t2Y6HcB(https://lin.ee/t2Y6HcB)

（レストラン、イベント、宿泊のお得な情報やLINE限定のコンテンツを配信）

外観ロビーレセプション

＜ホテル概要＞

1999年アメリカのシアトルで若いクリエイター集団によってスタートして以来、現在全世界に8店舗をホテルを展開。アートや音楽を軸に、クリエイティビティあふれるインテリアデザインや、広く開かれたロビースペースの活用などで、旅行者だけでなくコミュニティと結びついたそれまでになかった形のホテルとして日本でも注目を浴びてきたホテル。エースホテル京都は初のアジア及び日本出店となる。エースホテル京都は、著名建築家・隈研吾氏、長年のパートナーであるコミューンデザインとのコラボレーションにより、「East Meets West（イースト ミーツ ウエスト）」というコンセプトのもとデザインされた。日本とアメリカ西海岸のアーティストや職人によるクラフト、自然、地域の素材、カスタムアートなど「美的哲学、アイデアと伝統」がバランスよく融合された、新しい感覚の空間・アート作品を、宴会場、客室だけでなく館内のいたる所に配置する。

そのほか、エースホテルのリテールショップと専用アートギャラリーを含むインスピレーション溢れるロビー、受賞歴のあるパートナーシェフ、ウェス・アヴィラ、ケイティ・コール、マーク・ヴェトリ率いる3つの個性的なレストラン、ホワイトオーク材を使用した広々としたグリッドや庭園の中庭を見渡せる全面ガラス張りの壁など、細部にまでこだわったフレキシブルなイベントスペース、日本初のスタンプタウン・コーヒー・ロースターズのカフェ、緑豊かな中庭など、エースホテル京都は、地元の人々や観光客に友情、発見、文化交流の場を提供する。