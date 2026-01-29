『ご注文はうさぎですか？BLOOM』の一撃コレクション　ミニアクリルスタンドの発売が決定！

株式会社arma bianca

『ご注文はうさぎですか？BLOOM』の一撃コレクションミニアクリルスタンドが2026年2月14日（土）より発売されます！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、『ご注文はうさぎですか？BLOOM』の一撃コレクション ミニアクリルスタンドを発売いたします。

「一撃コレクション」は全国の書店・ホビーショップなどで販売しています。

ミニアクリルスタンドのパッケージの中に「あたり券」が入っていれば、追加で賞品をゲットできます。 また、 最後の1回を購入したときも追加で商品がゲット可能！

アイテムは全て「一撃コレクション」でしか手に入らない限定ラインナップをご用意しております。

▼魔法少女ver.一撃コレクション ミニアクリルスタンド

価格：1回500円（税込）

発売日：2026年2月14日（土）

▼取り扱い店舗はこちら

⇒https://pr.armabianca.com/gochiusa-bloom-magicalgirl-shop-list/

(C) Koi・芳文社／ご注文はBLOOM製作委員会ですか？