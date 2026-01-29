TVアニメ『アンドロイドは経験人数に入りますか？？』第4話TOKYO MXにて1月30日(金)放送！あらすじと先行場面カット初公開！
本日1月29日（木）、株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）運営のアニメーションレーベル「デレギュラ」より2026年1月放送開始のTVアニメ『アンドロイドは経験人数に入りますか？？』第4話の詳細をお知らせします。
第4話『名前呼び、心臓に悪い！』
ーあらすじー
激務でお疲れのあかねを見かねて普通のマッサージをしてあげる撫子。
その流れのまま、”マスター認証”をしてとお願いする撫子に対してその申し出を断るあかね。
マスター認証はすなわち撫子の所有者になる事なのだが、
それにしては撫子に人間味がありすぎて道具扱いできないと話すあかね。
そんなことでまずはお友達から始めたい、と話すあかねに撫子は……？
Blu-ray＆DVD商品概要
Blu-ray＆DVD2026年5月27日(水)発売！
■アンドロイドは経験人数に入りますか？？／Blu-ray
価格：\13,200 (税込)
【収録内容】
完全デレギュラ版1話～8話
【仕様】
原作「焼肉定食」描き下ろし三方背BOX
【封入特典】
・特製ブックレット（アニメ設定資料集）
・ミニフォトカード
★特典映像：
OVA1話
PV・番宣スポット集
品番：WVAR-00014
各特典の絵柄や詳細は、下記ページをご確認ください。
https://hanisuka.deregula.com(https://hanisuka.deregula.com/disc/)/disc/(https://hanisuka.deregula.com/disc/)
TVアニメ「アンドロイドは経験人数に入りますか？？」
■放送情報
【オンエア版(放送版)】
TOKYOMX：2026年1月9日より毎週金曜25:00～
BS11：2026年1月11日より毎週日曜25:10～
■配信情報
【完全デレギュラ版(規制解除版)】※映像・音声ともに無修正
AnimeFesta：2026年1月9日より毎週金曜25:00～配信開始
【オンエア版(放送版)】※映像・音声ともに大きく規制
AnimeFesta：2026年1月9日より毎週金曜25:00～地上波同時配信
そのほか配信サービスでも1月11日より毎週日曜24:00～順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる可能性があります。
■あらすじ
『あたしの人生、終わりかも……』大手電機メーカーで働く”津田あかね（28）”がうっかり酔った勢いで購入してしまったのは、所持しているだけで重罪確定！？違法製造された大人用ロマンスロイドの”撫子”だった！？撫子に翻弄されるあかねだったが、色々とハイスペックな撫子に、あかねは翻弄されつつも惹かれていき……？おひとり様OLとアンドロイド、二人（？）のウフフな同棲生活スタート！！
■スタッフ
原作：焼肉定食（コミック百合姫／一迅社刊）
監督・シリーズ構成：ネコB
キャラクターデザイン・色彩設計： 月海充
美術設定：青田 穣
撮影監督・編集：林 朋宏
音響監督：大寺文彦
音楽：ZincP
主題歌：栗駒こまる『アンドロイドde新時代』
プロデュース：デレギュラ
アニメーション制作：Nyan Pollution-ω-
製作：ウェイブ
(C)焼肉定食・一迅社／ウェイブ
■キャスト（オンエア版／完全デレギュラ版）
津田あかね：清水彩香／瀬波あお
撫子：早瀬莉花／白木夕
伊藤さん：栗駒こまる／栗駒こまる
原作情報
タイトル：アンドロイドは経験人数に入りますか？？
著：焼肉定食
出版社：一迅社
コミックス：全7巻大好評発売中!!
「コミック百合姫」（一迅社刊）：https://www.ichijinsha.co.jp/yurihime/
アニメーションレーベル「デレギュラ」
レーベル名の「デレギュラ」は、規制解除・自由化を意味する"deregulation"を由来としたもので、『制約の無い作品製作で世の中に感動を生み出したい』という想いを込めています。
ジャンルとしては刺激的な分野に特化し、映像表現の工夫を通じて、原作の魅力を最大限伝えられるような作品作りに尽力していきます。自社IPだけでなく他社IPへのアニメ出資事業を強化し、主幹事としてもアニメ製作に積極投資していくことで、世界に誇る日本のアニメーション産業の発展と認知向上にも貢献できるように努めていきます。
公式X：@Deregula_anime
株式会社ウェイブ
株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。
電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。
さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。
企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）
代表者：代表取締役 関口 航太
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F
設 立：2010年4月9日
資本金：7,300万円
ＵＲＬ：https://wwwave.jp/