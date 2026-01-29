「為替から世界を読み解く」-大阪公立大学で特別講義を実施（2025年12月19日）

SBI FXトレード株式会社

SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社であり、個人投資家向けに外国為替取引サービスを提供するSBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生、以下「当社」）代表・藤田が、2025年12月19日（金）に大阪公立大学でおこなわれた西尾圭一郎准教授の講義に登壇いたしました。

■講義の目的

2025年は、米国新政権（トランプ政権）の発足や日銀・FOMCの金融政策転換など、マーケットが大きく動いた1年でした。本講義では、こうした激動の一年を振り返りながら、ビジネスの最前線で起きている「為替と企業」のリアルな関係を学生の皆様に理解していただくことを目的とし、基礎的な理論知識にとどまらず、「現場で今、何が起きているのか」という生きた情報をお伝えいたしました。

■講義概要

日時：2025年12月19日

場所：大阪公立大学

担当教員：大学院経営学研究科准教授 西尾圭一郎先生

講師：SBI FXトレード株式会社代表取締役社長 藤田行生

■講義テーマ

「為替」

１．為替から世界の動きを読み解く

２．円安と金利差、企業が直面する「2つの波」

３．日米関税交渉の裏側にある「戦略」

■学生の声（講義アンケートより）

受講した学生の皆様からは、前向きな感想が多数寄せられました。

・「難しそうで避けていた金融ニュースも、自分事として理解する必要があると感じた。」

・「円安が続く中で日本円を貯め続けるリスクを知り、資産運用の必要性を実感した。」

・「円安のメリットだけでなく、日米金利差によるヘッジコストの上昇が企業を圧迫する点に驚いた。」

当社は今後も、大学での講義やセミナーを通じて、将来を担う若い世代の皆様に、金融や投資をより身近に感じていただき、「金融リテラシー」の高い人材育成を支援してまいります。

＜当日の様子＞

■講師

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2XsPvGyWTjU ]藤田 行生

SBI FXトレード株式会社 代表取締役社長。

神奈川県相模原市出身、中央大学経済学部卒業。

改正外為法施行後の1999年から国内黎明期のFX事業において主に外国為替ディーラーとして従事。

2008年5月SBIグループでの本格的なFX事業立ち上げのため、SBIリクイディティ・マーケット（株）の設立に尽力。

為替ディーリングやシステムなどの責任者を務め、2020年6月SBIリクイディティ・マーケット（株）取締役副社長に就任。

その後SBIグループのFX専業会社である、SBI FXトレード（株）代表取締役社長に就任し、現在に至る。

■SBI FXトレードについて

SBI FXトレードは、東証プライム市場上場のSBIホールディングス株式会社傘下、SBIグループの100％子会社です。外国為替証拠金取引（FX）に特化し、初めての方にもわかりやすく、上級者の方にも納得いただける高度なお取引など、FX専業だからできる、きめ細やかなサービスを提供しております。

