「atmos」が「ASICS SportStyle」の『GEL-KAYANO12.1 』”RADEN(螺鈿)”を発売

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」は、「ASICS SportStyle」との2026年一作目となる別注モデル、『GEL-KAYANO 12.1 “RADEN(螺鈿)”』を発売いたします。

【PRODUCT】

ASICS SportStyle

GEL-KAYANO 12.1 atmos “RADEN(螺鈿)“

No: 1203A976-001

Price: 28,600円（税込）

Size: 23.0cm-29.5cm、30.5cm

Release: 2026年2月13日(金) 発売予定

展開店舗: atmos/atmos pink各店,atmosオンラインショップ

【抽選詳細】

2026年1月31日(土)10時00分 ～ 2月12日(木)8時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/asics-gelkayano121-atmos(https://www.atmos-tokyo.com/lp/asics-gelkayano121-atmos)

”RADEN(螺鈿)”と愛称付けた本モデルは、日本の国宝にも指定されている伝統工芸『螺鈿細工』から着想を受けたデザインを採用しました。

「螺鈿」は、貝と漆を用いた装飾技法で、八世紀頃にシルクロードを通じて日本に伝来したとされます。自然な貝の色味と輝きが生み出す妖艶な美しさは、「螺鈿」を知らない人でも思わず目を奪われるほどの魅力を放ちます。

今回の別注は、日本の伝統美とストリートカルチャーを融合させ、atmosならではのクリエイティブを体現したモデルとなっています。

アッパーは角度や、光の当たり方で輝きを放ち、その様子は「螺鈿」を彷彿させ、また、インナーソールにもカラフルな輝きを表現しデザインしています。

日本の伝統を纏った本モデルは、世界のスニーカーラバー、日本カルチャーラバーを虜にする一足です。

ベースとなる『GEL-KAYANO 12.1』は、2006年に登場したオリジナルモデルの象徴的なデザインディテールを継承しながら、現代的なツーリングシステムを融合させています。アッパーはヨーロッパのゴシックアーマー(甲冑）から着想を得ており、構造的かつメタリックな要素を表現。

ミッドソールには、『GEL-NIMBUS 17』と同じツーリングシステムを採用し、デュアルGELテクノロジーインサートとFLUIDRIDEクッショニング構造により、優れたクッション性を実現しています。

本作は、2026年1月31日(金)よりatmosオンラインショップにて抽選開始、2月13日(金)よりatmos、atmos pink各店およびオンラインショップにて販売いたします。

<About “atmos”> https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com%E2%80%8B)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

<About “ASICS SportStyle”> https://www.asics.com/jp/mk/sportstyle(https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/sportstyle)

ASICS SportStyle（アシックス スポーツスタイル）は、スポーツテクノロジーをライフスタイルへ提案するASICSブランドのカテゴリーです。私たちの想いは、誰もがアクティブな日常生活を体感できるようにすること。過去のイノベーションを受け継ぎながら、世界基準のスポーツテクノロジーと充実したスタイルを融合させることで、スポーツをより身近に。私たちの新しい挑戦が始まります。