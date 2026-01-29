かけるだけで手軽に“デミ”「かけてカンタンデミソース」新発売

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社（社長：奥谷晴信、本社：愛知県名古屋市）は、子育て世帯の食卓に向けて、かけるだけで手軽にデミ味を楽しめる新商品「かけてカンタンデミソース」を2026年2月24日(火)より全国で発売いたします。

近年、共働き世帯の増加に伴う、時短ニーズが高まっています。しかし、洋食の定番であるデミグラスソースは、調理が難しく“ハレの日”のイメージが強いため、日常使いが進んでいません。一方で、カゴメの調査では、子どもが好きな味付けジャンルに洋風（デミ味）があり、作り手のお悩みである「味付けレパートリーの少なさ」「調理の面倒さ」を解決できるデミ味の調味料があれば、作り手にとってのお助けに繋がると考えました。こうした背景を踏まえ、当社は誰でも簡単にデミ味を楽しめる新商品「かけてカンタンデミソース」を開発しました。

このたび新発売となる、「かけてカンタンデミソース」は、子どもが好きなデミ味をかけるだけで簡単に自宅で楽しめる、チューブタイプの味決め「お助け調味料」です。オムライス、トースト、コロッケなど、つけたり、かけたりするだけで、日常の食卓にデミメニューを簡単に取り入れることができます。本商品は、トマトを中心とした配合を重視し、甘さと苦みのバランスの取れた味わいとしました。素材としては卵やチーズとも相性が良い味わいです。

当社は、本品を通して、日常の献立に洋食の華やかさを簡単にプラスできる“お助け調味料”として、忙しい毎日に新しい価値を提案します。

- 商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/99065/table/367_1_10d49f8b79724f1265b61d691bc79bb9.jpg?v=202601290321 ]

- 商品特徴

◇ 子どもが好きなデミ味をかけるだけで簡単に自宅で楽しめる

◇ チューブタイプの味決め「お助け調味料」

◇ オムライス・トースト・コロッケに！！

- 発売日

2026年2月24日（火）

- 発売地区

全国

- 商品に関するお問い合わせ先

カゴメお客様相談センター

0120-401-831 （土日祝日・年末年始を除く）