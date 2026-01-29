食べログ「ホットレストラン 2025」受賞の話題店――博多駅徒歩5分の「炙り炉端 山尾 博多駅前」、活イカ・もつ鍋・厳選日本酒を楽しむ宴会コースを拡充

株式会社ツマミナ名物は“炉端焼き”と”海鮮”。肉も魚も、焼きたてを一番うまい状態で

当店の名物は、肉も魚もジャンルを問わず楽しめる”炉端焼き”と生簀から直前捌きで提供をする”海鮮”。焼き場の香りや音、目の前の手仕事まで含めて、食事の時間そのものを“場”として盛り上げる一軒です。

魚の香ばしさも、肉の旨みも、焼き場で仕上げることでぐっと立ち上がります。

人数やシーンに合わせて、「まずこれ」「次はこれ」とテンポよく提案できるのも炉端の強み。

歓送迎会のような会でも、会話の熱量が落ちません。

直前捌きの海鮮は新鮮そのもの手ごね生つくねも大人気新酒の日本酒9種が飲み放題のコースもご用意しています

当店は「日本酒（地酒）」と「地方酒」を多数ラインナップ。

日本酒は季節の新酒を中心に揃え、料理に合わせて選びやすい提案を心がけています。さらに、歓送迎会などの集まりに向けて、新酒9種が飲み放題で楽しめるコースもご用意しました。新酒好きの方はもちろん、「せっかくの会だから旬の日本酒を楽しみたい」という方にも選びやすい内容です。

現在、「炙り炉端 山尾 博多駅前」では歓送迎会コースのご予約を受付中です。

歓送迎会は「料理が美味しい」だけでなく、時間どおりに進むこと／席の安心感／会計がスムーズであることが幹事様にとって重要なポイント。

各種宴会に対応可能なお席をご用意しております

「炙り炉端 山尾 博多駅前」は、個室21室・最大163名まで対応できる席構成に加え、提供テンポや進行面の配慮も含めて、幹事様の負担を減らす運用を徹底しています。

・個室21室／最大163名で大人数にも対応

・乾杯～締めまで、料理の出し方を会の流れに合わせて調整可能

・席配置のご相談なども柔軟に対応（※店舗状況により）

歓送迎会向けにコースを拡充・一新

このたび山尾博多では、歓送迎会需要が高まる春に向けて、3月よりコース内容を刷新します。

全コース飲み放題付きで10品～20品のお料理が出てくるボリューム満点のラインナップ

「せっかくの歓送迎会だから、料理もお酒も外したくない」--そんな会に向けた内容です。

先付けから始まり、「刺身盛り合わせ」に続いて「カワハギ」または「活イカ」などの新鮮な海鮮を味わい、「炉端焼き」まで海鮮を主役に楽しめる構成です。

ベースを鍋ありか鍋なしかを選べ鍋は”博多名物の”「水炊き」「もつ鍋」から1品、

鍋なしは「炊き立ての”釜めし”」がご堪能いただけます。

焼き場の香りや音、目の前の手仕事まで含めて、食事の時間そのものを“場”として盛り上げるコースをご用意しております。

味わっても目で見ても”美味しい”を皆様へ

ご予約について

▼ホームページはこちら

https://yamao-hakata.com/

▼お電話

092-434-0111

店舗情報

店名：炙り炉端 山尾 博多駅前（あぶりろばた やまお はかた）

住所：福岡県福岡市博多駅前3丁目22-5

アクセス：博多駅より徒歩5分圏内

席数：カウンター5席／個室21室

最大収容：163名

価格帯：5,000円～10,000円／人