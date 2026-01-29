【新商品】掃除中にどかない猫でカーリング！？フロアモップ付きで滑らせて遊べる「ねこカーリング」が1月29日(木)より全国のカプセルトイコーナーで発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「ねこカーリング」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年1月29日(木)より販売開始したことをお知らせいたします。

「ねこカーリング」商品概要

種類：全4種

価格：400円（税込）

サイズ：猫 約45mm モップ 約100mm

素材：ABS・金属

商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9618/

企画・デザイン：ザリガニワークス

掃除中にどっしりどかない猫...そんな子はフロアモップでカーリングだ！滑らせて遊べる猫フィギュアが登場！？

床を掃除したいのに、押しても引いてもどっしり動かない…そんな猫、いますよね。

「それならフロアモップでカーリングしちゃおう！」という発想から生まれた、滑らせて遊べる猫フィギュアが登場です！

猫フィギュアの裏面にはボールパーツ付きで、付属のフロアモップで押すと「シャーッ」と滑り、まるでカーリングのような動きが楽しめます。

そして猫の首は可動式で、好きな角度に調節が可能！

我関せずのふてぶてしい表情やポーズ、毛並みのリアルな造形など、猫らしさもぎゅっと詰め込みました。

遊んで楽しい、飾って可愛い。ぜひお手に取って、「ねこカーリング」をお楽しみください！

ラインナップは全4種類！

シロ（香箱座り）茶白（香箱座り）グレー（寝そべり）茶白（寝そべり）

「ねこカーリング」は1月29日(木)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。

企画クリエイター紹介『ザリガニワークス』

「コレジャナイロボ」や「自爆ボタン」、「土下座ストラップ」「運命のコイン」など、ユーザーの想像力を刺激する玩具の企画開発、デザインを軸にしながら、キャラクターデザイン、作詞作曲、ストーリー執筆等、ジャンルにとらわれないコンテンツ制作を広く展開する、たった二人のマルチクリエイティブ会社。コレジャナイロボは2008年度グッドデザイン賞を受賞。

▼ザリガニワークス 公式サイト

http://www.zariganiworks.co.jp/

ブシカプ！とは

「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。

アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！

▼公式サイト

https://capsule.bushiroad-creative.com/

▼公式X（旧Twitter）

https://x.com/bushi_capsule

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします

(C)zariganiworks