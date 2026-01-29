【新商品】掃除中にどかない猫でカーリング！？フロアモップ付きで滑らせて遊べる「ねこカーリング」が1月29日(木)より全国のカプセルトイコーナーで発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、カプセルトイブランド『ブシカプ！』から、「ねこカーリング」を全国のカプセルトイコーナーにて2026年1月29日(木)より販売開始したことをお知らせいたします。




「ねこカーリング」商品概要

種類：全4種


価格：400円（税込）


サイズ：猫 約45mm モップ 約100mm


素材：ABS・金属


商品ページ：https://capsule.bushiroad-creative.com/product/9618/


企画・デザイン：ザリガニワークス






掃除中にどっしりどかない猫...そんな子はフロアモップでカーリングだ！滑らせて遊べる猫フィギュアが登場！？



床を掃除したいのに、押しても引いてもどっしり動かない…そんな猫、いますよね。


「それならフロアモップでカーリングしちゃおう！」という発想から生まれた、滑らせて遊べる猫フィギュアが登場です！



猫フィギュアの裏面にはボールパーツ付きで、付属のフロアモップで押すと「シャーッ」と滑り、まるでカーリングのような動きが楽しめます。



そして猫の首は可動式で、好きな角度に調節が可能！


我関せずのふてぶてしい表情やポーズ、毛並みのリアルな造形など、猫らしさもぎゅっと詰め込みました。



遊んで楽しい、飾って可愛い。ぜひお手に取って、「ねこカーリング」をお楽しみください！



ラインナップは全4種類！




シロ（香箱座り）

茶白（香箱座り）


グレー（寝そべり）

茶白（寝そべり）


「ねこカーリング」は1月29日(木)より、全国のカプセルトイコーナーにて順次販売開始いたします。



企画クリエイター紹介『ザリガニワークス』


「コレジャナイロボ」や「自爆ボタン」、「土下座ストラップ」「運命のコイン」など、ユーザーの想像力を刺激する玩具の企画開発、デザインを軸にしながら、キャラクターデザイン、作詞作曲、ストーリー執筆等、ジャンルにとらわれないコンテンツ制作を広く展開する、たった二人のマルチクリエイティブ会社。コレジャナイロボは2008年度グッドデザイン賞を受賞。



▼ザリガニワークス　公式サイト


http://www.zariganiworks.co.jp/






ブシカプ！とは


「カプっと、わくわく！」を合言葉にブシロードクリエイティブがおくるカプセルトイブランド「ブシカプ！」。


アニメ・ゲーム作品などのキャラクター商品から、クリエイターコラボ、オリジナルシリーズまで、わくわくが詰まったアイテムをお届け！



▼公式サイト


https://capsule.bushiroad-creative.com/



▼公式X（旧Twitter）


https://x.com/bushi_capsule



▼公式Instagram


https://www.instagram.com/bushiroad_capsule/






