月刊「ディズニーファン」２月号・３月号で「ディズニーストーリービヨンド」ファンアートコンテストを開催中！ グランプリ受賞者には東京ディズニーリゾート(R)パークチケットプレゼント。
株式会社講談社
(C) Disney
好評発売中の月刊『ディズニーファン』３月号では、東京ディズニーシー(R)で開催中の「ディズニーストーリービヨンド」のファンアートを募集しています。今回が第３弾となる「ディズニーストーリービヨンド」はパラッツォ・カナルを舞台に、ゴンドリエを目指す青年カルロの物語。
好きなキャラクターをイラストにしたり、好きな場面を想像力でアートに起こしてファンアートコンテストに応募してみませんか？
なお、このファンアートコンテストのグランプリ受賞者には、東京ディズニーリゾート(R)のパークチケット（ペア）がプレゼントされます。また、グランプリ候補者の作品は、審査員であるウォルト・ディズニー・イマジニアリングのイマジニアからのコメントとともに誌面で発表されます。
※応募には「ディズニーファン」２月号、または3月号の購入が必要です。
●講談社は東京ディズニーランド(R)／東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。
「ディズニーファン３月号」
全国書店・WEB書店にて発売中
定価：1200円（税込）
講談社刊