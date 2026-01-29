【冬のトレンド美容施術は?】関東エリア人気施術TOP5を発表

株式会社口コミ広場

美容医療の口コミ広場は、データを基に関東エリアで実際に問い合わせの多かった「冬の人気

施術TOP5」の結果を発表いたします。

対象期間は2025年11月1日～2026年1月27日とし、美容皮膚科・美容外科で提供されている主

要施術を対象としています。

本記事では、調査期間中に美容施術の問い合わせ実績が多かった施術をランキング形式で紹

介し、それぞれの施術について簡単に解説します。

関東エリア・冬の人気施術ランキングTOP5

記事はこちら :https://report.clinic/other/column/1536648?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=feature

今回のランキングでは、外科施術から注入治療、肌治療まで、幅広いジャンルの施術が上位に

ランクインしました。

なかでも1位の「小陰唇縮小」は、デリケートゾーンの悩みに対応する施術として高い関心を集め

ています。

また、2位の「ボトックス」や5位の「ヒアルロン酸」は、短時間の施術で即効性が期待できる手軽さ

や、定期的なメンテナンスとして利用されるケースも多く見られました。

3位の「ルメッカ(IPL)」や4位の「ほくろ除去」は、紫外線が弱く色素沈着のリスクが低い冬の時期

に検討されやすい治療のひとつです。

全体として、今回のランキングからは、目的や悩みに応じて施術を選ぶ傾向がうかがえる結果と

なりました。

予約データから見える冬の美容医療トレンド

冬は、紫外線量が少なく、ダウンタイム中の肌管理がしやすい季節です。

また、長期休暇を利用して治療を受けやすい点も、美容医療の需要が高まる要因となっていま

す。

特に外科系施術や肌治療は、「人目を気にせず過ごせる時期」に合わせて検討されやすく、

今回のランキングからもそうした季節性が反映されていることがうかがえます。

