studio CLIPと人気クリエイター「パントビスコ」とのコラボアイテムを2月5日（木）より販売スタート

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の「studio CLIP（スタディオクリップ）」は、シュールな世界観と独特のワードセンスで人気のクリエイターパントビスコとのコラボレーションアイテムを2026年2月5日（木）より公式WEBストア and ST（アンドエスティ）と国内のstudio CLIP全店舗、台湾・香港の店舗※にて販売を開始いたします。（※海外店舗は3月下旬以降展開予定です）

studio CLIPは、「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。パントビスコ氏とのコラボレーションでは、SNSで描かれるシュールでゆるい雰囲気とキャラクターの可愛らしさを再現し、スタディオクリップならではのラインアップで、日常生活がちょっと楽しくなるアイテムを展開します。

今回のコラボレーションでは、パントビスコ氏の生み出す多彩な人気キャラクターたちの中から、犬の「ぺろち」を中心とした「ヘチタケシリーズ」の仲間たちが登場。イラストから飛び出してきたような立体感のある陶器のディフューザーや、ふわふわとした質感のフェイス型クッションなどのインテリアアイテムをはじめ、カバンの中やデスクの上でほっと和ませてくれる、ポーチやステーショナリー、ぬいぐるみキーホルダーなどをラインアップ。

また、パントビスコ氏がSNSの中で「いつか作ってみたいもの。」としてイラストにしていた「飛び出しぺろち」がついに商品化となりました。つい笑顔になってしまうアイテムを取り揃え展開します。

■「パントビスコｘstudio CLIP」コラボレーションアイテム販売概要

発売日：

2026年2月5日（木）9:00～順次

特設サイト：

https://www.dot-st.com/studioclip/cp/sc2026pantovisco

取扱い店舗：

●studio CLIP 全店 ※一部除外店舗がございます。以下の取り扱い除外店舗をご確認ください。

●daily CLIP 全店 (錦糸町テルミナ店/アトレ大井町店/ビナフロント海老名店/ららぽーとエキスポシティ店/阪急三番街店)

●アンドエスティ ららぽーと安城店/エミテラス所沢店

●公式WEBストア and ST

取り扱い除外店舗：

●ZOZOTOWN

●楽天

●池袋ショッピングパーク店

●アウトレット全店

●アンドエスティ（ららぽーと安城店、エミテラス所沢店を除く）

■商品詳細

商品名：もこもこフェイスミニトート

価格：2,790円（税込）

カラー展開：1種

商品名：陶器ディフューザー

価格：3,790円（税込）

カラー展開：2種

商品名：レジンメモスタンド（飛び出し注意）

価格：1,790円（税込）

カラー展開：1種

商品名：ヘチタケぬいぐるみチャーム

価格：1,290円（税込）

カラー展開：4種

商品名：モバイルフォングリップ

価格：1,590円（税込）

カラー展開：3種

■WEB限定！オリジナルトートバッグをプレゼント

公式WEBストア and STでパントビスココラボ商品を

\3,500(税込み)以上ご購入のお客様へオリジナルトートバックをプレゼント！

※ なくなり次第終了となります。

※ 店舗でのノベルティ配布はございません。恐れ入りますが、店舗へのお問い合わせはお控えください。

■studio CLIPについて

「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時間を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。国内178店舗(2025年12月末時点、WEBストア含む)展開し、30～40歳代の女性をターゲットにしています。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ http://www.dot-st.com/studioclip/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/studioclip/

＜X＞ https://twitter.com/studio_clip

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official