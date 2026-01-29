「株式会社丹陽組」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン


この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社丹陽組」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。


「株式会社丹陽組」様 新規パートナー決定について



■契約内容


ブロンズパートナー　



■法人名/代表者


株式会社丹陽組　/　代表取締役　丹陽雅樹



■連絡先


〒921-8056 石川県金沢市押野2-519-1


TEL：076-248-8873　


FAX：076-248-8874



■公式ホームページ


https://www.tanyougumi1187.com



■SNSアカウント


Instagram：https://www.instagram.com/tanyougumi/



■業務内容


仮設足場工事、仮設ゴンドラ工事、足場資材・ゴンドラ機材レンタル



■代表 丹陽雅樹様 コメント


このたび、ツエーゲン金沢様のオフィシャルパートナーとして、クラブを応援させていただくことになりました。


石川県を拠点に地元密着で、これまで金沢城をはじめとした文化財の工事、公共工事、民間施設の工事に携わってきました。弊社は本年、創業30周年となりました。受け継がれてきた伝統を大切にしながら、常に新たな挑戦を続けています。


クラブ理念の「挑戦を、この街の伝統に」にはとても共感しています。


昨シーズン終盤のスタジアムで感じた、クラブ・選手・サポーターの皆さんの一体感は、今も強く心に残っています。


地域とともに歩み、挑戦し続けるツエーゲン金沢様と、微力ながら石川の未来とクラブの発展に貢献してまいります。