「株式会社丹陽組」様、新規パートナー決定のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「株式会社丹陽組」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。

「株式会社丹陽組」様 新規パートナー決定について

■契約内容

ブロンズパートナー

■法人名/代表者

株式会社丹陽組 / 代表取締役 丹陽雅樹

■連絡先

〒921-8056 石川県金沢市押野2-519-1

TEL：076-248-8873

FAX：076-248-8874

■公式ホームページ

https://www.tanyougumi1187.com

■SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/tanyougumi/

■業務内容

仮設足場工事、仮設ゴンドラ工事、足場資材・ゴンドラ機材レンタル

■代表 丹陽雅樹様 コメント

このたび、ツエーゲン金沢様のオフィシャルパートナーとして、クラブを応援させていただくことになりました。

石川県を拠点に地元密着で、これまで金沢城をはじめとした文化財の工事、公共工事、民間施設の工事に携わってきました。弊社は本年、創業30周年となりました。受け継がれてきた伝統を大切にしながら、常に新たな挑戦を続けています。

クラブ理念の「挑戦を、この街の伝統に」にはとても共感しています。

昨シーズン終盤のスタジアムで感じた、クラブ・選手・サポーターの皆さんの一体感は、今も強く心に残っています。

地域とともに歩み、挑戦し続けるツエーゲン金沢様と、微力ながら石川の未来とクラブの発展に貢献してまいります。