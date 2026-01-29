エレコムがIoT製品のセキュリティ対策を推進する認証制度「JC-STAR制度」の啓発イベントに協賛いたします

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、2月26日（木）にヤマダデンキ LABI池袋本店で開催される、IoT製品のセキュリティ対策を推進する「JC-STAR制度」の普及啓発イベント「未来の暮らしを、もっと安全に。JC-STARで選ぶIoT」に協賛し、当社製のルーターを展示いたします。

「JC-STAR制度」とは

近年、IoT技術の進化により、ネットワークに接続された家電製品や住宅設備機器が家庭に広く普及し、生活の利便性は大きく向上しています。一方で、セキュリティ対策が不十分な機器を起点とした不正アクセスや情報漏えい、外部攻撃の踏み台化といったリスクも顕在化しています。こうした状況を踏まえ、日本政府は消費者向けIoT製品のサイバーセキュリティ対策として、「JC-STAR制度」を整備し、IoT製品における“最低限守るべき安全品質”を可視化する取り組みを進めています。本制度は、消費者が安心して製品を選択できる環境づくりにつながるとともに、日本全体のIoTセキュリティ水準の底上げに寄与するものです。

本イベントでは、家庭で利用される「IoT家電・機器」を対象に、複数の機器が連携する「スマートホーム」環境における安全性を高めることを目的とし、「JC-STAR制度」の概要紹介に加え、サイバー攻撃デモ、最新の認証製品の展示や分かりやすい解説を通じて、生活者が安全・安心なIoT製品を選ぶための情報提供を行います。

展示製品詳細

製品名：Wi-Fi 6 1201+300Mbps 1Gルーター

型番：WRC-X1500GS2-B

URL：https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1500GS2-B.html

イベント概要

名称：「未来の暮らしを、もっと安全に。JC-STARで選ぶIoT」

日程：2026年2月26日（木）14：00～17：30

イベント会場：アットビジネスセンター池袋駅前別館 706号室（東京都豊島区東池袋1-6-4）

機器展示会場：ヤマダデンキ LABI池袋本店 特設イベントスペース（東京都豊島区東池袋1-5-7）

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一