『ダンジョンバンド』の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『ダンジョンバンド』のアイテムを発売決定！
下記サイトにて1月29日（木）から予約開始です。
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約期間：2026年1月29日（木）12:00 ～ 2026年2月18日（水）23:59まで
■出荷予定日：2026年4月中旬予定
『ダンジョンバンド』より新商品が発売決定！
KADOKAWAコミックアルナ連載の
【異世界】×【バンド】の前代未聞のファンタジック青春音楽コメディ！
ファン必見のアイテムがたくさん登場します
この機会をお見逃しなく！
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)新挑限 2025
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル８階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売