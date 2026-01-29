『ダンジョンバンド』の新商品がシンクイノベーション株式会社より発売されます！

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、『ダンジョンバンド』のアイテムを発売決定！

下記サイトにて1月29日（木）から予約開始です。

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約期間：2026年1月29日（木）12:00 ～ 2026年2月18日（水）23:59まで

■出荷予定日：2026年4月中旬予定

『ダンジョンバンド』より新商品が発売決定！

KADOKAWAコミックアルナ連載の

【異世界】×【バンド】の前代未聞のファンタジック青春音楽コメディ！

ファン必見のアイテムがたくさん登場します

この機会をお見逃しなく！

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)新挑限 2025

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル８階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売