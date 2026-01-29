魔法に癒しに胸熱戦記！GCノベルズ新刊は1月30日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズにて以下の作品を2026年1月30日に発売いたします。
刊行タイトル一覧
『ウルガリア戦記～転生皇帝は傀儡生活を満喫したい～ １』
『城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ ２』
『禁書庫の賢者様 ～司書見習いの天才少女は魔導文明の真髄に至る～ ２』
『出遅れテイマーのその日暮らし 15』
凡庸な傀儡か、眠れる大器か 転生皇帝の皇宮“性”活×本格戦記、開幕！
＜書籍情報＞
ウルガリア戦記～転生皇帝は傀儡生活を満喫したい～ １
小説：水鏡
イラスト：なまにくATK
ISBN：9784867169100
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2026年1月30日
https://gcnovels.jp/book/2035
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/553
ワケあり侯爵令嬢もやってきて、城塞はますます賑やかに！
＜書籍情報＞
城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ ２
小説：サエトミユウ
イラスト：ハレのちハレタ
ISBN：9784867169094
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2026年1月30日
https://gcnovels.jp/book/2033
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/552
読書と魔法に没頭していただけなのに、世界に激震走っちゃう!?
＜書籍情報＞
禁書庫の賢者様 ～司書見習いの天才少女は魔導文明の真髄に至る～ ２
小説：内田健
イラスト：えむけー
ISBN：9784867168912
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2026年1月30日
https://gcnovels.jp/book/2034
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/554
モンス大成長の最新刊！ 奥義炸裂！！！
＜書籍情報＞
出遅れテイマーのその日暮らし １５
小説：棚架ユウ
イラスト：Nardack
ISBN：9784867169087
価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）
発売日：2026年1月30日
https://gcnovels.jp/book/2032
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/555
