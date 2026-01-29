魔法に癒しに胸熱戦記！GCノベルズ新刊は1月30日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズにて以下の作品を2026年1月30日に発売いたします。


刊行タイトル一覧


『ウルガリア戦記～転生皇帝は傀儡生活を満喫したい～ １』


『城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ ２』


『禁書庫の賢者様 ～司書見習いの天才少女は魔導文明の真髄に至る～ ２』


『出遅れテイマーのその日暮らし 15』






凡庸な傀儡か、眠れる大器か 転生皇帝の皇宮“性”活×本格戦記、開幕！

＜書籍情報＞


ウルガリア戦記～転生皇帝は傀儡生活を満喫したい～ １


小説：水鏡


イラスト：なまにくATK


ISBN：9784867169100


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2026年1月30日


https://gcnovels.jp/book/2035


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/553





ワケあり侯爵令嬢もやってきて、城塞はますます賑やかに！

＜書籍情報＞


城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ ２


小説：サエトミユウ


イラスト：ハレのちハレタ


ISBN：9784867169094


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2026年1月30日


https://gcnovels.jp/book/2033


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/552







読書と魔法に没頭していただけなのに、世界に激震走っちゃう!?

＜書籍情報＞


禁書庫の賢者様 ～司書見習いの天才少女は魔導文明の真髄に至る～ ２


小説：内田健


イラスト：えむけー


ISBN：9784867168912


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2026年1月30日


https://gcnovels.jp/book/2034


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/554





モンス大成長の最新刊！　奥義炸裂！！！

＜書籍情報＞


出遅れテイマーのその日暮らし １５


小説：棚架ユウ


イラスト：Nardack


ISBN：9784867169087


価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）


発売日：2026年1月30日


https://gcnovels.jp/book/2032


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/555






夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】　https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)


2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する次世代型ノベルレーベルです。


読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。


アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。


新刊は毎月30日頃発売です。



GCノベルズ公式サイト


https://gcnovels.jp/


GCノベルズ公式X（旧Twitter）


https://x.com/gcnovels


マイクロマガジン社公式YouTube


https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547


【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では


様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！



【お問い合わせ先】mm_koukoku@microgroup.co.jp