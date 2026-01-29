魔法に癒しに胸熱戦記！GCノベルズ新刊は1月30日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズにて以下の作品を2026年1月30日に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『ウルガリア戦記～転生皇帝は傀儡生活を満喫したい～ １』

『城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ ２』

『禁書庫の賢者様 ～司書見習いの天才少女は魔導文明の真髄に至る～ ２』

『出遅れテイマーのその日暮らし 15』

凡庸な傀儡か、眠れる大器か 転生皇帝の皇宮“性”活×本格戦記、開幕！

＜書籍情報＞

ウルガリア戦記～転生皇帝は傀儡生活を満喫したい～ １

小説：水鏡

イラスト：なまにくATK

ISBN：9784867169100

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2026年1月30日

https://gcnovels.jp/book/2035

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/553

ワケあり侯爵令嬢もやってきて、城塞はますます賑やかに！

＜書籍情報＞

城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ ２

小説：サエトミユウ

イラスト：ハレのちハレタ

ISBN：9784867169094

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2026年1月30日

https://gcnovels.jp/book/2033

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/552

読書と魔法に没頭していただけなのに、世界に激震走っちゃう!?

＜書籍情報＞

禁書庫の賢者様 ～司書見習いの天才少女は魔導文明の真髄に至る～ ２

小説：内田健

イラスト：えむけー

ISBN：9784867168912

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2026年1月30日

https://gcnovels.jp/book/2034

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/554

モンス大成長の最新刊！ 奥義炸裂！！！

＜書籍情報＞

出遅れテイマーのその日暮らし １５

小説：棚架ユウ

イラスト：Nardack

ISBN：9784867169087

価格：1,320円 （本体1,200円＋税10%）

発売日：2026年1月30日

https://gcnovels.jp/book/2032

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/555

