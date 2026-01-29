まちづくり型ワークステイプログラム【いいまちプロデュース in 山形県上山市】2/14・15に開催！

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社の副業・フリーランス人材 マッチングプラットフォームサービス「HiPro Direct」(https://hipro-job.jp/pro/service/direct/lp/)は、まちづくり型ワークステイプログラム「いいまちプロデュース in 山形県上山市」を、2026年2月14日（土）・15日（日）に開催することをお知らせいたします。

2026年1月に実施した選抜を経た副業・兼業人材8人が、山形県のまちの活性化を目的に、企業視察や地域交流を基に企画提案を行います。

なお、本件は山形県の「やまがた未来（みら）くる人材活用事業」の一部として運営しています。

「HiPro Direct」が2023年から取り組む、「やまがた未来くる人材活用事業」

「HiPro Direct」は、副業・兼業を希望する都市部のプロフェッショナル人材と山形県内中小企業をつなぐ「やまがた未来（みら）くる人材活用事業」を、2023年より推進してきました。2024年度の募集案件数は2023年度の4.5倍以上、企業と個人のマッチング件数は4倍以上誕生しています。※1

※1：2025年3月時点の集計結果

2025年度は、引き続き「HiPro Direct for Local(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/for-local/top/)」に山形県の特設ページを設置し、副業・兼業人材と、同県内企業のマッチングを図っています。2025年10月には、超実践型ワークステイプログラム「 “山形×酒蔵” いいもの発掘プロデュース」を実施し、8人とのマッチングが実現しました。その後、3人のプロ人材との継続的な活動でクラウドファンディングを実施した結果、資金調達は目標値の400％を超える規模を実現しました。今回は2回目となる現地イベント開催となります。

「HiPro Direct」は今後も、地方創生、および日本の労働力不足を克服する一助として地方副業を全国に普及させることで、関係人口※2の創出・増加、人材流動化を実現させ、地域経済の活性化に寄与してまいります。

※2：移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと

出所元「総務省 地域への新しい入り口『二地域居住・関係人口』ポータルサイト」https://www.soumu.go.jp/kankeijinkou/

まちづくり型ワークステイプログラム「いいまちプロデュース in 山形県上山市」概要

「いいまちプロデュース in 山形県上山市」は、山形県上山市に2日間滞在し、上山市でフィールドワークを実施します。また、地域に関わる方々とのコミュニケーションを通じて得た課題を元に、上山市ならではの産業・文化・人を活かした、”公衆浴場の再生”および”地域が誇る新事業の立案”への挑戦を通して、まちの活性化を目指すというワークステイプログラムです。

事前説明会で選抜された8人の副業・兼業人材が、企業見学や地域交流を通じて「地域の本質」を捉え、潜在的な魅力を発掘。その気づきを基に課題解決策をプレゼンテーションします。地域企業の成長を後押しするとともに、副業・兼業人材にとっても地方創生支援の経験を積むことで今後の機会創出につながります。

開催日時：2026年2月14日（土）、15日（日）

開催場所：山形県上山市（山形新幹線かみのやま温泉駅へ現地集合、現地解散）

テーマオーナー：

・NPO法人かみのやまランドバンク（テーマ：公衆浴場の再生）

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/15163/

・株式会社ローカル・インキュベート（テーマ：地域が誇る新事業の立案）

https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/15084/

(https://talent.direct.hipro-job.jp/talent/issue/15084/)

