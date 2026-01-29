人流マーケティングツール「マチレポ」をメジャーアップデート チャット形式でAIによる分析を行う「AI分析エージェント機能」を新たに搭載

株式会社Agoop

ソフトバンク株式会社の子会社で、位置情報を活用したビッグデータ事業を手がける株式会社Agoop（アグープ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：加藤有祐、以下「Agoop」）は、人流マーケティングツール「マチレポ(https://agoop.co.jp/service/machirepo/)」のメジャーアップデートを、2026年1月29日に実施し、来訪者の分析データを基に、チャット形式でAI（人工知能）による分析を行う「AI分析エージェント機能」を新たに搭載しました。

【アップデート概要】

■「AI分析エージェント機能」の追加

来訪者の分析データを基に、チャット形式でAIによる分析が可能な「AI分析エージェント機能」を新たに追加しました。

また、分析の観点や回答方針を事前に設定できる「カスタムAI」にも対応しており、目的に応じた分析を効率的に進めることができるようになります。

さらに、分析内容を基にワンクリックで資料を作成し、PDFまたはPPTX形式でダウンロードすることも可能です。

■「AI分析エージェント機能」の利用方法

ステップ1：AI選択

目的に合わせ、一般的な分析から特定の専門性に特化した「カスタムAI」まで、最適なAIを選択します。

ステップ2：データ取得

分析対象となるエリア、期間、滞在時間、居住地などの条件を設定し、人流データを抽出します。

テップ3：AIチャット

抽出されたデータを基に、AIがエリア特性の比較や分析結果を報告。追加の質問でさらに詳細を深掘りすることができます。

ステップ4：AIチャット（資料作成）

分析結果を反映した資料をワンクリックで生成。PDFまたはPPTX形式でそのままダウンロードすることができます。

今回、「AI分析エージェント機能」を追加したことにより、AIを活用して意思決定を支援する“伴走型分析ツール”としての機能を強化しました。

出店計画や商圏分析、地域戦略の立案など、多様な用途における高度な分析での活用に貢献します。

Agoopは今後も、人流データと分析技術を通して、企業や自治体がよりスマートに意思決定できる環境づくりを支援していきます。

■アップデート実施日

2026年1月29日（木）

■マチレポについて

「マチレポ」は、位置情報データを活用して人々の流れを可視化し、小売・飲食業や、まちづくり、観光、防災などの広範囲な分野でビジネス課題解決の意思決定を支援しています。

その他の機能や活用例は、「マチレポ」のサービス紹介ページをご覧ください。

https://agoop.co.jp/service/machirepo/

「マチレポ」を14日間無料でお試しいただくことができます。無料トライアルはこちら(https://agoop.co.jp/service/machirepo/)。

■Agoopについて

Agoop（アグープ）は、位置情報ビッグデータを活用する先進的企業であり、スマホアプリから大量の位置情報・センサー情報を集積して独自の技術で解析することで人の動きを可視化し、「流動人口データ／マチレポ／コンプレノ」などのビジネスに新しい視点をもたらす価値ある情報を提供しています。

Agoopの「流動人口データ」は、同意を得たユーザーのスマホアプリから収集される位置情報データを、秘匿加工を行った上で提供しているもので、これまでにさまざまな企業や自治体の支援を行っています。高精度かつ鮮度の高い情報を分析・活用することで、日々変化する人の動きを把握することが可能となり、まちづくりや観光振興、災害対策、商圏分析などにおいて、正しい意思決定を迅速に行うことができます。

https://agoop.co.jp/

※Google マップ は、Google LLC の商標です。

※ このプレスリリースに記載されている社名および商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※ このプレスリリースに記載されている情報は発表日時点のものであり、予告なく変わる可能性があります。あらかじめご了承ください。