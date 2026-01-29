【埼玉県】産業技術総合センター（SAITEC）北部研究所「デザイン思考」セミナー＆研究成果発表会の参加者募集！

埼玉県

産業技術総合センター（SAITEC）北部研究所では、日頃の研究成果を皆様に御紹介するため、「食とデザイン」をテーマとして「研究成果発表会」を開催します。

また、皆様のこれからの事業運営、課題解決にお役立ていただける「デザイン思考」をお伝えするセミナーも同時開催いたします。

このセミナーでは、わかりやすい課題を題材に現場に即したデザイン思考の流れを体感いただきます。多くの皆様の参加を心よりお待ちしています。

1 セミナー・研究成果発表会の概要

令和8年2月10日（火曜日） 13時30分～16時05分

（2）会場

産業技術総合センター北部研究所3階講堂 （熊谷市末広 2-133）

（3）内容

ア 第1部 「デザイン思考」セミナー

- 食とデザイン ～デザイン思考で、もっとおいしく？もっと売れる！～＊食品業以外の方にもお役立ていただける内容です。セミナーのみの参加も可能ですので、ぜひお越しください。講師：MORI CRAFT 森 恵 氏- 「SAITEC デザインイノベーションセンター」の紹介

イ 第2部 産業技術総合センター 北部研究所研究成果発表会

- 主に食品に関する下記の研究テーマについての発表１. 埼玉県乳酸菌ライブラリーの構築２. ビール醸造に適した酵母の探索３. AI 活用による米の品質の予測４. 酸味に特徴のある新規埼玉酵母による清酒製造試験５. 高灰分ストリーム粉の応用による麺製品の高付加価値化の検討６. 全自動透湿度計の実用化

・発表会終了後、希望者（先着20名様）に施設見学会を行います。

・北部研究所で試験製造したお酒を紹介（試飲可）します。

（4）定員

40名（先着順） 定員に達し次第、締め切ります。

（5）参加費

無料

2 参加申込方法

下記のURLからお申し込みください。

https://forms.office.com/r/4c2J3YaY5q

○ 申込期限 令和8年2月9日（月曜日）

＊詳細は下記ホームページを御覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r07/r7des_kenkyu.html

3 問合せ先

埼玉県 産業労働部 産業技術総合センター北部研究所 家田・和田

電話：048-521-0614

E-mail：k2106141@pref.saitama.lg.jp